Κοινωνία

Προσάραξε παράκτιο περιπολικό

Κατά την επιστροφή του στο λιμάνι μετά από περιπολία.

Το παράκτιο περιπολικό «ΚΥΚΝΟΣ» προσάραξε χθες το βράδυ σε αβαθή στο λιμάνι του Πυθαγορείου Σάμου, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΝ, δεν υπήρξε τραυματισμός προσωπικού ενώ οι υλικές ζημιές αξιολογούνται. Έχουν αναληφθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκόλληση του πλοίου.

Το «ΚΥΚΝΟΣ» επέστρεφε στο λιμάνι μετά από προγραμματισμένη περιπολία.