Πολιτική

Φόρουμ Φιλίας στην Αθήνα

Με τη συμμετοχή χωρών του Κόλπου και της Μεσογείου το φόρουμ που διεξάγεται στην Αθήνα.

Με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Κύπρου, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας θα διεξαχθεί σήμερα στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών του Φόρουμ Φιλίας («Philia Forum»), που διοργανώνει η χώρα μας.

Στο Φόρουμ που θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη περί τις 11:15 και διοργανώνεται στο πλαίσιο της προώθησης και εμπέδωσης των πολυμερών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ χωρών εταίρων στην ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται από τη Μεσόγειο έως τον Κόλπο, θα εξετασθούν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, καθώς και οι κοινές προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της σύγκλησης της πρώτης συνάντησης του Φόρουμ, με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων Αραβικών κρατών και δύο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι υποδηλώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου με τα Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Τονίζουν πως τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας έχουν καταβάλει, από την ανάληψη των καθηκόντων τους σημαντικές προσπάθειες και έχουν αναλάβει πλείστες πρωτοβουλίες προκειμένου να εδραιώσουν την συνεργασία με χώρες, με τις οποίες ακόμα και πριν από λίγα χρόνια οι επαφές με την Ελλάδα ήταν περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι έχει ενισχυθεί η ιδιαίτερη σχέση με χώρες της περιοχής, οι οποίες ήταν παραδοσιακά φίλα προσκείμενες προς την χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρουν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς, τόσο σε διμερές όσο και, διαμέσου της προσεχούς Υπουργικής Συνάντησης, σε πολυμερές επίπεδο.

Από γεωπολιτικής σημασίας, οι διπλωματικές πηγές συγκρατούν τρία σημεία:

Καταρχάς, η συμμετοχή Αραβικών χώρων της Μεσογείου, αλλά και του Κόλπου για πρώτη φορά στο ίδιο σχήμα μαζί με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουν εν προκειμένω ότι υπάρχουν διάφορα περιφερειακά σχήματα, αλλά το σύνολο των σχημάτων αυτών κάνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των Μεσογειακών χωρών και των χωρών του Κόλπου. Αντιθέτως, προσθέτουν, η πρωτοβουλία της Ελλάδας σπάει αυτόν τον τεχνητό διαχωρισμό και προωθεί τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Τονίζουν, ακόμα, πως η παρουσία της πολυπληθέστερης Αραβικής χώρας (Αίγυπτος), καθώς επίσης των Αραβικών χωρών με πολύ υψηλό ΑΕΠ (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) προσδίδουν από μόνες τους ιδιαίτερο βάρος στη Συνάντηση της Αθήνας.

Δεύτερον, με την εξαίρεση της Σαουδικής Αραβίας, το σύνολο των συμμετεχόντων Αραβικών κρατών έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, μια χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει προνομιακές σχέσεις, όπως αποδεικνύει και το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού, στο οποίο μετείχε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών.

Τρίτον, ότι το σύνολο των συμμετεχόντων χωρών έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. Υπογραμμίζουν μάλιστα ότι το Φόρουμ Φιλίας, όπως λέει και το όνομα του, δεν στρέφεται εναντίον κανενός, ούτε αποτελεί αμυντική συμμαχία. Αντιθέτως, είναι ανοιχτό σε όλες τις χώρες της περιοχής που ενστερνίζονται βασικές αρχές, όπως η προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.

Με την ευκαιρία του Φόρουμ, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι και συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και την ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία για την προώθηση σταθερότητας. Λίγη ώρα αργότερα, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, με τον οποίο συζήτησε για τις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα διμερούς στρατηγικής συνεργασίας.

Μετά το πέρας των εργασιών της ολομέλειας της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του Φόρουμ θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο (περί ώρα 13:35). Δύο ώρες αργότερα, στις 15:30, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.