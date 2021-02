Κόσμος

Αστυνομικός σκότωσε την πρώην σύντροφό του

Θρήνος, οργή και μαζικές αντιδράσεις για τη δολοφονία της νεαρής κοπέλας.

Εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στην αργεντίνικη πόλη Ρόχας για να αποχαιρετίσουν την 18χρονη η δολοφονία της οποίας προκάλεσε σοκ και αντιδράσεις στην κοινή γνώμη της χώρας.

Η Ούρσουλα Μπαχίγιο (Ursula Bahillo) υπέκυψε στα θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι όταν δέχθηκε επίθεση, κατηγορούμενος για την οποία είναι ο πρώην σύντροφός της.

Ο ύποπτος, αστυνομικός στο επάγγελμα, είναι σε άδεια για ψυχιατρικούς λόγους και προς το παρόν νοσηλεύεται με τραύματα στην κοιλιακή χώρα, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι το τραύμα προήλθε στα πλαίσια της αυτοάμυνας.

Η οικογένεια της κοπέλας δηλώνει δημοσίως και κατηγορεί τον αστυνομικό για επιθέσεις. Έχει συλληφθεί και κατηγορείται για γυναικοκτονία.

Η νεαρή ήταν σε σχέση με τον αστυνομικό, η οποία τελείωσε μετά από πολλές επιθέσεις που δέχθηκε από εκείνον. Παρά το ότι υπήρχαν περιοριστικοί όροι από το δικαστήριο, εκείνος τους παραβίασε σε πολλές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος πήρε το θύμα από το κέντρο της πόλης και την πήγε σε ανοιχτό χώρο, όπου της επιτέθηκε με «χασαπομάχαιρο».

Από το 2015 η Αργεντινή είναι το επίκεντρο μαζικών διαδηλώσεων κατά της έμφυλης βίας, η οποία είναι στη δημόσια σφαίρα, με τον κόσμο να απαιτεί πολιτική δράση για την προστασία των γυναικών.