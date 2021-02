Κοινωνία

Lockdown: ποιοι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται βεβαίωση μετακίνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους. Πως θα γίνονται πλέον οι έλεγχοι. Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Δεν δικαιούνται να έχουν βεβαιώσεις μετακίνησης οι μισθωτοί αλλά και οι επαγγελματίες που είτε η επιχείρησή τους είναι κλειστή είτε οι ίδιοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ή ακόμη και σε υποχρεωτική τηλεργασία.

Αυτό αποφάσισε χθες η κυβέρνηση, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, της γενικής γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Βιβής Χαραλαμπογιάννη, της γ.γ. Εργασίας Αννας Στρατινάκη και του διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Αγγελου Μπίνη.

Η εφαρμογή των αποφάσεων αρχίζει τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ, όπως ξεκαθαρίστηκε, ξεκινούν αυστηροί και συστηματικοί έλεγχοι.

Αναλυτικά, αποφασίστηκε ότι:

1. Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας δεν μπορούν να διαθέτουν βεβαιώσεις μετακίνησης, είτε από τον εργοδότη τους, είτε από το σύστημα «Εργάνη», είτε από το forma.gov.gr. Οι άδειες μετακίνησης που βρίσκονται σε ισχύ για αυτούς τους εργαζομένους παύουν να ισχύουν και η μετακίνησή τους θα γίνεται με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033.

2. Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α΄» που εκδίδεται από το forma.gov.gr, θα πρέπει να έχουν, κάθε φορά που τους ζητείται, εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα «Εργάνη» για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού.

4. Για τον δημόσιο τομέα οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό. Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας, με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

Τέλος, ανακοινώθηκε ότι ήδη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει άμεση διασταυρωτική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου πληθυσμού της χώρας, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.