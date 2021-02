Παράξενα

Κορονοϊός: όλα τα σωματίδια του κόσμου θα χωρούσαν σε ένα κουτάκι μπύρας!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρετανός μαθηματικός έκανε υπολογισμούς για δύο δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων σωματίδια, με αναγωγή σε δισεκατομμυριοστά του μέτρου….

Όλα τα σωματίδια κορονοϊού που κυκλοφορούν παγκοσμίως θα μπορούσαν να χωρέσουν σε ένα μεταλλικό κουτί αναψυκτικού των 330 ml και θα περίσσευε χώρος, σύμφωνα με τον υπολογισμό που έκανε ένας Βρετανός μαθηματικός.

Ο δρ Κιτ Γιέιτς του Πανεπιστημίου του Μπαθ, σύμφωνα με τη βρετανική «Ιντιπέντεντ», χρησιμοποίησε τη διάμετρο του ιού SARS-CoV-2, η οποία είναι περίπου 100 νανόμετρα (δισεκατομμυριοστά του μέτρου), και εκτίμησε έτσι ποιος είναι ο όγκος κάθε σωματιδίου του ιού. Στη συνέχεια, υπέθεσε ότι, οποιαδήποτε στιγμή, στον κόσμο υπάρχουν γύρω στα δύο δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων σωματίδια του κορονοϊού (αν και δεν είναι σαφές πώς μπορεί κάποιος να ξέρει πόσα σωματίδια κορονοϊού βρίσκονται στη Γη, πολύ περισσότερο που αυτά συνεχώς πολλαπλασιάζονται…).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρωτεΐνες-ακίδες του κορονοϊού προεξέχουν και ότι τα σφαιρικά σωματίδια θα αφήνουν κάποια κενά εάν στριμωχτούν δίπλα-δίπλα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλα τα σωματίδια σε κυκλοφορία στον κόσμο θα χωρούσαν με το παραπάνω μέσα σε έναν χώρο 330 ml που έχει ένα τενεκεδάκι αναψυκτικού ή μπίρας.

«Είναι εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά τα βάσανα, οι δυσκολίες και οι χαμένες ζωές που έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο, προέρχονται από μόνο λίγες "γουλιές" αυτού που αναμφίβολα είναι το χειρότερο ρόφημα στην ιστορία», σχολίασε ο Γιέιτς.

Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως περίπου 107 εκατομμύρια κρούσματα Covid-19 και έχουν πεθάνει τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Και όλα αυτά από ένα τενεκεδάκι;