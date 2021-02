Τεχνολογία - Επιστήμη

Κοχύλι – προϊστορικό μουσικό όργανο ηχεί ξανά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ήχος που μας ταξιδεύει 18.000 χρόνια πίσω και το όργανο που «μιλά» για τους ανθρώπους των σπηλαίων.

Μετά από 18000 χρόνια σιγή, το αρχαίο όργανο- θαλάσσιο πλάσμα, που βρέθηκε σε σπηλιά στα Πυρηναία ακούστηκε ξανά και αποκάλυψε ενδιαφέροντα στοιχεία για την ιστορία των ανθρώπων των σπηλαίων.

Όταν οι Γάλλοι αρχαιολόγοι κατάλαβαν ότι το κοχύλι που κρατούν στα χέρια τους έχει σχηματιστεί πριν δεκάδες χιλιάδες χρόνια και χρησιμοποιείται ως όργανο του ανέμου, κάλεσαν έναν οργανοπαίκτη πνευστών και έπαιξε σε στούντιο με το κοχύλι – μπουρού, αναβιώνοντας τους ήχους.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το κοχύλι σχηματίστηκε σε μέρη με σκοπό τη χρήση του ως μουσικό όργανο με ιδιαίτερες ιδιότητες.

Η έρευνα έδειξε ότι, οι αρχαίοι είχαν φτιάξει τρύπα για το στόμα, αλλά και είχαν δημιουργήσει και το εσωτερικό του κοχυλιού με προσοχή και λεπτότητα.

Ανακαλύφθηκαν επίσης ίχνη κόκκινης μπογιάς στο σημείο που μπαίνει το στόμα, ίδιας με αυτής που βρέθηκε στον τοίχο της σπηλιάς Marsoulas, όπου είχε βρεθεί το κοχύλι.

Τα κόκκινα σημάδια είναι που συνδέουν το κοχύλι με τους ανθρώπους των σπηλαίων, αφού πολλές από τις εικόνες που ήταν ζωγραφισμένες στη σπηλιά ήταν με το ίδιο υλικό, κάτι που δίνει ένα σημάδι της σημασίας που είχε η μουσική και η τέχνη στην κουλτούρα τους.

«Ο ήχος που παράγει το κοχύλι είναι απίστευτος. Είναι πάνω από 100 decibel, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τον ήχο που έβγαζε σε ένα μικρό χώρο όπως μία σπηλιά και πώς θα αισθάνονταν οι άνθρωποι τότε ακούγοντάς τον», είπε ένας από τους ερευνητές.

Το κοχύλι ανακαλύφθηκε το 1931, κατά τη διάρκεια ανασκαφών στη σπηλιά στα Πυρηναία και αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν κούπα. Έμεινε εκεί, παραγκωνισμένο για δεκαετίες σε μουσείο ιστορίας.

Μόλις πρόσφατα διαπιστώθηκαν οι ασυνήθιστες τρύπες και αποφασίστηκε να επανεξεταστεί.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι, στην προϊστορική περίοδο, οι άνθρωποι μετακινούνταν πολύ ή χρησιμοποιούσαν πολύ το εμπόριο, αφού η σπηλιά βρίσκεται πολύ μακριά από τη θάλασσα.

Μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης του κοχυλιού, οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν να ερευνούν το κοχύλι.

Τα συμπεράσματα των ερευνών δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικό περιοδικό.