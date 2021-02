Οικονομία

Η Στρατινάκη στον ΑΝΤ1 για την αναστολή εργασίας και τα επιδόματα με μονομερείς δηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΓΓ του υπουργείου Εργασίας για όσα πρέπει να γίνουν από σήμερα για να επωφεληθούν εργαζόμενοι και εργοδότες.

Για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ώστε να επωφεληθούν εργοδότες και εργαζόμενοι από τα μέτρα στήριξης που προβλέπονται στα πλαίσια του νέου lockdown μίλησε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Άδεια ειδικού σκοπού

Όπως εξήγησε η Άννα Στρατινάκη πρόκειται για επαναλειτουργία του μέτρου, επομένως ισχύει ό,τι ίσχυε και την προηγούμενη φορά. Η διαδικασία ανοίγει και οι δηλώσεις θα γίνονται όπως και πριν, από τους λογιστές, μέσα από την ΕΡΓΑΝΗ.

Αναφορικά με την καταβολή των χρημάτων, είπε πως οι πληρωμές γίνονται μετά από περίπου 20 μέρες, αποδίδοντας τη μικρή αυτήν καθυστέρηση στο ότι οι πληρωμές γίνονται κάθε 15 μέρες.

Αναστολή εργασίας

Θα πρέπει να δηλωθεί μέχρι την Κυριακή, είπε, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Εκεί που επικέντρωσε την προσοχή είναι στις αλλαγές που θα γίνουν για τις επιχειρήσεις που από πληττόμενες είναι πλέον κλειστές.

Ο κατάλογος των ΚΑΔ που από σήμερα αλλάζουν κατηγορία (στις περιοχές της Πάτρας, του Άγιου Νικόλαου, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Αττική) θα δημοσιευτεί σήμερα.

Όπως εξήγησε όμως η Α.Στρατινάκη, «επειδή έχουν γίνει οι δηλώσεις και πολλές επιχειρήσεις έκαναν δήλωση για το σύνολο του μήνα, προαναγγελτικά», θα πρέπει να γίνουν τροποιητικές δηλώσεις. Το σύστημα θα είναι ανοιχτό και για αυτόν το λόγο το Σαββατοκύριακο.

Έτσι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να γίνουν οι δηλώσεις για:

υπαγωγή στις πληττόμενες για το διάστημα μέχρι τις 10/2

υπαγωγή για τις κλειστές επιχειρήσεις από τις 11/2/202

ορθή επανάληψη αν έχει γίνει προαναγγελία πληττόμενης που τώρα είναι κλειστή

Σημείωσε δε ότι, «για τον εργαζόμενο δεν πρέπει να γίνει κάτι, αφού αν έχει δηλωθεί μία φορά, τότε υπάρχει καταχωρημένος στο σύστημα» και είπε πως οι εργαζόμενοι πληρώνονται το πρώτα 5ημερο του επόμενου μήνα.

Επέκταση για μακροχρόνια ανέργους

Για καθέναν που τέλειωνε η άνεργα του, έπαιρνε δυο μήνες παράταση.

Έτσι, για όσους το επίδομα έχει λήξει τον Ιανουαρίου, θα πάρει παράταση έως και το Μάρτιο, ενώ αν λήγει το Φεβρουάριο , θα το πάρει μέχρι και τον Απρίλιο.

Τέλος, η ΓΓ του υπουργείου εξήγησε πως το επίδομα των 400 ευρώ και επιπλέον 50 ευρώ και κάθε τέκνο θα πάρουν για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο με μονομερείς δηλώσεις οι εργαζόμενοι:

Ξεναγοί, εποχικοί τουριστικών γραφείων, τουριστικοί συνοδοί, χιονοδρομικά, καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τουριστικό επισιτισμό.