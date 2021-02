Κοινωνία

Γκίκα στον ΑΝΤ1: πότε θα δοθούν τα voucher για laptop και υπολογιστές (βίντεο)

Η ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, έδωσε απαντήσεις για τη λειτουργεία των σχολείων και την τηλεκπαίδευση.