Κοινωνία

Άγρια καταδίωξη και πυροβολισμοί μετά από έκρηξη σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκηνές βγαλμένες από ταινία δράσης τα ξημερώματα. "Βροχή" οι πυροβολισμοί σε δρόμους της Αθήνας.

Ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Περιστέρι, μεταξύ αστυνομικών και κακοποιών που έβαλαν στο στόχαστρό τους ΑΤΜ στην πρόσοψη ενός σούπερ μάρκετ.

Όλα ξεκίνησαν στις 04:00 το πρωί, όταν μια έκρηξη στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης τράπεζας σήκωσε στο πόδι όλη τη γειτονιά, στον παράδρομο του Κηφισού.

Άμεσα έφθασε το σημείο ομάδα της ΔΙΑΣ, στη θέα της οποίας οι έξι δράστες άρχισαν να πυροβολούν κατά των αστυνομικών. Με πυρά απάντησαν και εκείνοι, με αποτέλεσμα οι ληστές να τραπούν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν, αλλά κάπου στο Αιγάλεω οι ληστές κατάφεραν να εξαφανιστούν.