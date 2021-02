Παράξενα

Σκανδαλιάρα γάτα ξεσήκωσε ολόκληρη γειτονιά (βίντεο)

Η περιέργεια μιας γάτας στάθηκε αφορμή για να κινητοποιηθούν Αστυνομία και Πυροσβεστική...

Η περιέργεια μιας γάτας στάθηκε αφορμή για να κινητοποιηθούν Αστυνομία και Πυροσβεστική το βράδυ της Τετάρτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Άμεση δράση και Πυροσβεστική ειδοποιήθηκαν ότι ηχεί το σύστημα συναγερμού και βγαίνουν καπνοί από κατάστημα αλυσίδας πώλησης ηλεκτρικών ειδών.

Ο συναγερμός δεν χτύπησε για κάποιον διαρρήκτη και οι καπνοί δεν προκλήθηκαν από φωτιά.

Μια γάτα κατάφερε να μπει στο κατάστημα μέσα από το σύστημα εξαερισμού. Με τις κινήσεις της ενεργοποίησε τον συναγερμό, ο οποίος με τη σειρά του έθεσε σε λειτουργία το προπέτασμα καπνού, μέσο παρεμπόδισης της δράσης διαρρηκτών.

Οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε να επέμβουν.



Πηγή: thestival