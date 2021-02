Life

Κουρούπη: Ο Μοθωναίος με συγκλόνισε (βίντεο)

"Κατέρρευσα στα γυρίσματα όταν είδα την συνέντευξη του Δημήτρη Μοθωναίου"... Τι είπε η ηθοποιός για τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο καλλιτεχνικό χώρο.