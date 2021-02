Life

“5Χ5” με τον Μάρκο Σεφερλή: έρχεται στον ΑΝΤ1

Το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 έρχεται για να αποδείξει ότι πίσω από μια απλή ερώτηση μπορεί να κρύβεται η πιο απίστευτη απάντηση. Πώς να δηλώσετε συμμετοχή.

Παίκτες Χ 5

Ερωτήσεις Χ 5

Γνώσεις Χ 5

Γέλιο Χ 5

Ένας παρουσιαστής που κάνει για 5 και είναι έτοιμος για όλα…

Το «5Χ5», το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Μάρκο Σεφερλή, έρχεται για να αποδείξει ότι πίσω από μια απλή ερώτηση μπορεί να κρύβεται η πιο απίστευτη απάντηση.

Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει παιχνίδι με μαμάδες, μπαμπάδες, αδέλφια, ξαδέλφια, θείους, θείες, μπατζανάκηδες, κουνιάδες, πεθερικά και μοιράζει ξεκαρδιστικές ατάκες, αλλά και ένα έπαθλο που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 15.000 ευρώ!

Δύο ομάδες, από δύο διαφορετικές οικογένειες, καλούνται να μαντέψουν τις δημοφιλέστερες απαντήσεις που δόθηκαν από 100 ανθρώπους. Η ομάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους περνάει στον τελικό και διεκδικεί μέχρι και 15.000 ευρώ.

Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

Το γύρισμα του πρώτου τρέιλερ, για το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1, έγινε με τον Μάρκο Σεφερλή να μεταμορφώνεται σε διαφορετικά πρόσωπα, υποδυόμενος τους υποψήφιους παίκτες.

Αλλάζοντας περούκες, ρούχα και ρόλους, ο πολυτάλαντος Μάρκος κάλεσε όλες τις οικογένειες να είναι σε ετοιμότητα και να επιστρατεύσουν το χιούμορ και τις γνώσεις τους: «Μαζευτείτε πέντε και ελάτε να παίξετε απέναντι σε μια άλλη οικογένεια».

Δηλώσεις συμμετοχής:

στο τηλέφωνο 2111885552 ή

με SMS: AM κενό ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 54335 ή

στο www.antenna.gr/5X5

