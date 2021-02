Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Ελ Αραμπί... “έδεσε” στο λιμάνι

Μέχρι πότε ανανέωσε ο «πιστολέρο» την συνεργασία του με τους πρωταθλητές.

Στον Ολυμπιακό έως το 2022 θα παραμείνει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Οι «ερυθρόλευκοι» ανανέωσαν τη συνεργασία με τον «πιστολέρο», ο οποίος είναι και ο βασικός φορ της ομάδας και αναντικατάστατος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Το νέο συμβόλαιο του διεθνούς άσου θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022.

Ο Μαροκινός επιθετικός έφτασε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2019 και αμέσως ξεχώρισε για την άρτια τεχνική του κατάρτιση και την απίστευτη ικανότητά του στο σκοράρισμα. Την περσινή σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 20 γκολ, αριθμό που έχει πλησιάσει ήδη τη φετινή αγωνιστική χρονιά.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του και ένας εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού.