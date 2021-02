Τοπικά Νέα

Πατέρας ανήλικης: η Θωμαΐτσα δίνει άνιση μάχη μετά το αλλεργικό σοκ

Το κοριτσάκι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή από τις 24 Ιανουαρίου, όταν και υπέστη αλλερικό σοκ μετά από κατανάλωση γλυκού.

Μάχη για τη ζωή της συνεχίζει να δίνει η μαθήτρια, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ στο σχολείο της μετά την κατανάλωση γλυκού.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται από τις 24 Ιανουαρίου στην Εντατική, σε μηχανική υποστήριξη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την «ξυπνήσουν».

Ο πατέρας της 8χρονης σε ανάρτησή του στο Fcebook αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους όσοι συμπαραστέκονται στην οικογένεια.

"Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όσους μας στηρίζουν. Με κάθε σεβασμό και εκτίμηση σε εκείνους που μας αγκάλιασαν, θέλω να γνωρίζουν πως δεν είμαι σε θέση να απαντώ σε μηνύματα. Είναι δύσκολες πολύ οι ώρες. Η Θωμαϊτσα μου, (μας για πολλούς), δίνει μια άνιση μάχη. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Όποιος μπορεί και θέλει, ας συνεχίσει με τον τρόπο του να προσεύχεται για την μικρούλα μου. Σίγουρα οι φίλοι, παλιοί και νέοι ,που έκανα είναι μες την καρδιά μου. Ευχαριστώ και συγνώμη, αν αδίκησα κάποιον" τονίζει στην ανάρτησή του.

