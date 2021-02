Οικονομία

Χατζηδάκης: στηρίζουμε το θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης

«Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για το θέμα των συντάξεων, αγνοώντας τα νέα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα», τόνισε ο Υπουργός Εργασίας.

«Το υπουργείο Εργασίας στηρίζει τη διάδοση και την ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς τον θεωρεί κρίσιμο παράγοντα ευημερίας της κοινωνίας» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης «Η επόμενη ημέρα της Επαγγελματικής Ασφάλισης. Προκλήσεις και Αναπτυξιακές Προοπτικές».

«Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για το θέμα των συντάξεων, αγνοώντας τα νέα κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης, διευκρινίζοντας ότι ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά αλλά συμπληρωματικά.

«Η ανάπτυξη της δημόσιας κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα και θα εξοικειώσει περισσότερο μεγάλο μέρος του πληθυσμού με την έννοια της προσωπικής αποταμίευσης, του ατομικού κουμπαρά και της μακροπρόθεσμης επένδυσης, θα εκπαιδεύσει, δηλαδή, τους εργαζόμενους με την ιδέα της προσωπικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Αυτό αναμφίβολα θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα», σημείωσε ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε έμφαση στη σημασία της εποπτείας, της σχεδίασης των προσφερόμενων συνταξιοδοτικών προϊόντων, αλλά και της διαχείρισης των αποθεματικών.

Όπως είπε, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, την ενίσχυση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και τη μετάβαση από το ισχύον κατακερματισμένο σχήμα σε μια ενιαία εποπτική δομή, με στόχο τη θωράκιση του κλάδου και τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Σημειώνεται ότι το 2o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης διοργανώνουν η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και η ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr.