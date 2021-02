Κοινωνία

Χτύπησαν προϊστάμενη σούπερ μάρκετ όταν τις έπιασε να κλέβουν

Η αστυνομία συνέλαβε επ΄ αυτόφωρο δυο γυναίκες και μετά από αναζήτηση έναν συνεργό τους.

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η προσπάθεια δύο γυναικών να κλέψουν προϊόντα από σούπερ μάρκετ, καθώς οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από την προϊσταμένη του καταστήματος, η οποία τις συγκράτησε πριν εξέλθουν με τα κλοπιμαία από το κατάστημα.

Τότε επενέβη συνεργός τους και από κοινού με τις γυναίκες κατηγορούνται ότι χτύπησαν την προϊσταμένη με αποτέλεσμα να την τραυματίσουν ελαφρά.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που συνέλαβε τις δύο γυναίκες (49 και 21 ετών), ενώ στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη και ο 44χρονος συνεργός τους.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.