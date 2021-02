Πολιτισμός

Λιβάνιος: Η Τέχνη δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό

Διευκρινίσεις για το νομοσχέδιο για τα οπτικοακουστικά μέσα δίνει ο αρμόδιος Υπουργός. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Διευκρινίσεις αναφορικά με το άρθρο του νομοσχεδίου σχετικά με τα οπτικοακουστικά Μέσα, δίνει με δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρος Λιβάνιος σημειώνοντας τα ακόλουθα:

«Η τέχνη ως μορφή έκφρασης δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό. Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά Μέσα, επιβάλλει στους παρόχους περιεχομένου την υποχρέωση να αποκλείουν περιεχόμενο που αφορά σε μη αποδεκτές για μία δημοκρατική κοινωνία συμπεριφορές, όπως είναι ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο βίαιος λόγος και η προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τον πάροχο περιεχομένου και όχι τον καλλιτέχνη.

Πολλοί πάροχοι (όπως ενδεικτικά το YouTube), στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικοακουστικού υλικού, αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.

Επειδή, δεν θέλουμε να υπάρχει ουδεμία παρανόηση, που να οδηγεί σε ανυπόστατες καταγγελίες περί λογοκρισίας, το άρθρο 8 του νομοσχεδίου τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 8

Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος

(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

«Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού».

Αντίστοιχη τροποποίηση θα γίνει και στο άρθρο 32».

«Ο πολιτισμός χρειάζεται στήριξη και όχι λογοκρισία», αναφέρεται σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει νωρίτερα το γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να ακούσει τα μηνύματα της κοινωνίας και ιδίως τις ανησυχίες μελών της καλλιτεχνικής κοινότητας και της νεολαίας σε σχέση με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ. Οφείλει να αποσύρει άμεσα τη σχετική διάταξη του άρθρου 8 του Σχ.Ν. καθώς με τον τρόπο και τη μορφή που νομοθετείται δεν παρέχει καμιά ασφάλεια δικαίου. Προσβάλλει έτσι την ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 14 του Συντάγματος) και την ελευθερία της τέχνης (άρ. 16 του Συντάγματος) των πολιτών. Σ’ αυτή τη δύσκολη ώρα για όλους, και ιδίως για τους καλλιτέχνες, ακόμα ένα μέτρο αυταρχισμού είναι αχρείαστο. Την στιγμή που οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό διεκδικούν μέτρα στήριξης, ξεχασμένοι από την κυβέρνηση και καταδικασμένοι στην εξαθλίωση η κυβέρνηση προσφέρει αυταρχισμό. Ο πολιτισμός χρειάζεται στήριξη και όχι λογοκρισία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.