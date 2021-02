Πολιτική

Μητσοτάκης: το νομοσχέδιο για την Παιδεία αντιμετωπίζει προβλήματα δεκαετιών

Το νομοσχέδιο που συζητάμε, απαντά με τόλμη στο διαχρονικό πρόβλημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.

«Υπάρχουν ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα δεκαετιών, άλλες οι οποίες υπηρετούν ζητήματα του παρόντος και άλλες που ανοίγουν ορίζοντες στο μέλλον. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα διαθέτει και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά. Γιατί απαντά με τόλμη στο διαχρονικό πρόβλημα της ασφάλειας των πανεπιστημίων. Καθιερώνει ένα σύγχρονο τρόπο για την εισαγωγή και επιλογή των σπουδών και αναβαθμίζει συνολικά την ανώτατη εκπαίδευση, συγχρονίζοντάς την με τις ανάγκες και τον βηματισμό του 21ου αιώνα», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

«Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στο σχέδιο νόμου κινούνται σε τέσσερεις σαφείς κατευθύνσεις. Διασφαλίζουν τη στοιχειώδη ικανότητα των υποψηφίων φοιτητών να ξεκινήσουν τις σπουδές τους θεσπίζοντας ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε σχολή. Ένα όριο μάλιστα που θα καθορίζουν τα ίδια τα πανεπιστημιακά τμήματα.

Οδηγούν τον ενδιαφερόμενο να φοιτήσει εκεί που πραγματικά επιθυμεί, αντί να καταλήγει, τυχαία πολύ συχνά, σε ένα τμήμα από το οποίο είναι πολύ πιθανό ποτέ να μην αποφοιτήσει. Ενισχύοντας την παράλληλη οδό της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου θέτουν χρονικό όριο στις σπουδές, με ένα πρόσθετο περιθώριο 2-3 ετών πέραν της κανονικής διάρκειάς τους προβλέποντας όμως και ειδικές πρόνοιες για εργαζόμενους φοιτητές αλλά και όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Οι ρυθμίσεις στέκονται με ωριμότητα και θάρρος απέναντι στην ανομία που πολιορκεί εδώ και χρόνια τα πανεπιστήμια μας. Καθιερώνουν πειθαρχικό πλαίσιο και ελεγχόμενη είσοδο», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επιδίωξη μας είναι να δώσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο πίσω στους φυσικούς του κατόχους

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια μεσουρανούν εξαιρετικοί επιστήμονες. Υπάρχουν πολλές αναγνωρισμένες νησίδες αριστείας. «Όμως σήμερα μόνο το Καποδιστριακό συγκαταλέγεται διεθνώς στα 200 πρώτα πανεπιστήμια, το οποίο δεν είναι αρκετό. Είναι καιρός να δούμε κατάματα την αλήθεια. Να πιάσουμε το νήμα της προόδου στην ανώτατη εκπαίδευση από την αρχή. Για να συμβεί αυτό πρέπει οι σχολές να συναντηθούν ξανά με τον αληθινό τους προορισμό. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν και να κατευθύνονται προς τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα. Τα μαθήματα να εμπνέουν ώστε τα παιδιά να τα παρακολουθούν. Και οι συνθήκες να ευνοούν τη μάθηση, την έρευνα και τον ελεύθερο επιστημονικό διάλογο. Και στο πτυχίο να καθρεφτίζονται γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέπουν στους νέους και τις νέες να διεκδικήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε στην ομιλία του τον Αύγουστο του 2019 για το πανεπιστημιακό άσυλο όπου τόνισε «η πρόοδος προϋποθέτει ηρεμία, ασφάλεια και κανόνες. Η θέση μας αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής βούλησης ότι στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία που δεν επιτρέπει στους λίγους να καθορίζουν την καθημερινότητα των πολλών. Ότι εκτός από τις ανώνυμες συλλογικότητες υπάρχει και ο επώνυμος φοιτητής, η ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε πολίτη, και ότι το οργανωμένο κράτος οφείλει να μην αφήνει την κοινωνία να μεταβληθεί σε ζούγκλα όπου θα διοικούν όσοι ασκούν βία».

«Σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά δεν θα άλλαζα τίποτα από αυτά τα λόγια. Θα προσέθετα μόνο ότι θεσμική κατοχύρωση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της διδακτικής ερευνητικής δραστηριότητα των ΑΕΙ βρίσκει σήμερα το ουσιαστικό της ισοδύναμο» είπε.

Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε «αναμετρώνται δύο διαμετρικά αντίθετες αντιλήψεις για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Δική μας επιδίωξη είναι να δώσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο πίσω στους φυσικούς του κατόχους. Στους φοιτητές και τους καθηγητές στους εργαζόμενους. Να το κάνουμε και πάλι κυψέλη δημιουργίας και εστία γόνιμου προβληματισμού. Με ελευθέρους και ασφαλείς τους ανθρώπους που το υπηρετούν. Πρωτεργάτη της ανάπτυξης της χώρας. Όχι νησίδα που αδρανούν οι κανόνες της δημοκρατικής πολιτείας και επιβάλλεται η βούληση κάθε αυταρχικής μειοψηφίας».

Στον κόσμο της προόδου δεν έχει θέση κανένα τάγμα εφόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει την ελεγχόμενη είσοδο στα ανώτατα ιδρύματα ώστε να πάψουν, όπως είπε, οι αίθουσες των φοιτητών να μετατρέπονται σε γιάφκες των περιθωριακών. «Να πάψουν επιτέλους οι χώροι του δημόσιου πανεπιστημίου να γίνονται εκθετήρια παραεμπορίου. Οι σχολές θα κλείσουν έτσι την πόρτα στη βία ανοίγοντας την πόρτα στην ελευθερία. Με περιμετρική φύλαξη, με τεχνικά μέσα θα αποτρέπονται παράνομες πράξεις και θα εντοπίζονται εγκαίρως και περιπτώσεις ατυχημάτων ή έκτακτων κινδύνων» είπε.

«Κανένα τάγμα εφόδου δεν έχει θέση στον κόσμο της προόδου» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επίσης σημείωσε ότι παντού στον κόσμο η είσοδος σε αίθουσες και εργαστήρια και βιβλιοθήκες είναι ελεγχόμενη και παντού λειτουργούν υπηρεσίες ασφάλειας.

«Πουθενά στον κόσμο όμως δεν έχουμε εικόνες σαν του δικού μας πανεπιστημίου, με ιστορικά κτίρια να βανδαλίζονται, εξοπλισμούς να λεηλατούνται και κυρίως ανθρώπους να απειλούνται, καθηγητές να χτυπιούνται, κοπέλες να βιάζονται, ναρκωτικά να διακινούνται. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην πατρίδα, δυστυχώς, σε αυτή την έκταση» είπε.

Πρόσθεσε ότι η δήθεν απειλή για τα προσωπικά δεδομένα από τις κάμερες, δεν ισχύει. «Οι κάμερες θα είναι σε εξωτερικούς χώρους, κάτι που εγκρίνει και η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή» είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το νομοσχέδιο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά, είναι μια κίνηση που αφυπνίζει και ένα μήνυμα ότι η δημοκρατία μας λειτουργεί παντού και για όλους.

«Στις σχολές δεν μπαίνει η Αστυνομία, μπαίνει η Δημοκρατία» είπε και συμπλήρωσε: «Συντηρητικός είναι σήμερα όποιος συντηρεί αυτά που δεν αξίζουν να συντηρηθούν. Προοδευτικός είναι αυτός που θέλει να τα αλλάξει και να τα κάνει καλύτερα. Διαλέξτε ρόλους. Δυστυχώς η αντιπολίτευση επιμένει στην τακτική των κραυγών αλλά και της σιωπής. Κραυγές κατά του εξορθολογισμού των σπουδών και ενός ανύπαρκτου αυταρχισμού και σιωπή για τα απαξιωμένα μαθήματα, τους αιώνιους φοιτητές, την ωμή βία και την παραβατικότητα».