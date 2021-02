Κόσμος

Ναυαγοί επέζησαν τρώγοντας αρουραίους - κινηματογραφική η διάσωσή τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η βάρκα τους αναποδογύρισε και κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι το ακατοίκητο νησί, στο οποίο έμειναν για καιρό...

Κινηματογραφική διάσωση τριών ναυαγών καταγράφηκε στο ακατοίκητο νησί Ανγκουίλα Κι, στις Μπαχάμες.

Άνδρες της αμερικανικής ακτοφυλακής προσέγγισαν δυο άνδρες και μια γυναίκα κουβανικής καταγωγής που είχαν αποκλειστεί εκεί για πέντε εβδομάδες.

Ο εντοπισμός τους ήταν τυχαίος. Κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας οι επιβάτες του αεροπλάνου είδαν τις σημαίες των ναυαγών, τις οποίες τους ανέμιζαν.

Η βάρκα τους είχε αναποδογυρίσει και έφτασαν μέχρι την ξηρά κολυμπώντας, ενώ επιβίωσαν τρώγοντας καρύδες, σαλιγκάρια και αρουραίους, προτού βρουν τη σωτηρία στο πρόσωπο των ανδρών των αμερικανών δυνάμεων.





#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021