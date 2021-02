Πολιτισμός

Ολυμπιείο: Αυτοψία Μενδώνη στα έργα συντήρησης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έργα στερέωσης και συντήρησης που λαμβάνουν χώρα στο Ναό του Ολυμπίου Διός επιθεώρησε η Υπουργός Πολιτισμού.

Αυτοψία στο έργο «στερέωσης και συντήρησης του Ναού του Ολυμπίου Διός» πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Όπως πληροφορεί το ΥΠΠΟΑ με ανακοίνωσή του, η υπουργός, συνοδευόμενη από τον γενικό γραμματέα Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου και υπηρεσιακά στελέχη του ΥΠΠΟΑ, επιθεώρησε το πρόσφατα ολοκληρωμένο ικρίωμα ύψους 17 μέτρων, στον δυτικότερο κίονα του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος στερέωσης και συντήρησης των ιστάμενων τμημάτων του μνημείου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Το ικρίωμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, επιτρέπει να αποτυπωθεί, για πρώτη φορά από κοντά, η πραγματική κατάσταση ευστάθειας του κίονα ύψους 17μ., δίνοντας την δυνατότητα λεπτομερούς τεκμηρίωσης στο ζήτημα της δομικής παθολογίας του και της υλοποίησης του προγράμματος δομητικής στερέωσης και συντήρησής του. Η κ. Μενδώνη κατά την αυτοψία της στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα έργο με πολλές δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται κατά την εξέλιξή του. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το έργο να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί μέσα στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Δεδομένων των δυσκολιών και των απροβλέπτων είμαστε εδώ για να δώσουμε άμεσα λύσεις και να συντονίσουμε τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση και την διαχείριση του έργου». Η κ. Μενδώνη ζήτησε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών την εντατικοποίηση των εργασιών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Όπως πληροφορεί η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, σε ένα μνημείο τόσο μεγάλης κλίμακας, το οποίο έχει διαγνωσμένα χρόνια προβλήματα δομικής ευστάθειας και επιδείνωσης της φθοράς του υλικού του, ο μόνος τρόπος εξακρίβωσης των άμεσων, αλλά και των μεσοπρόθεσμων μέτρων προστασίας του μπορεί να γίνει μόνο με την κατασκευή ικριώματος, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την εκ του σύνεγγυς πρόσβαση και εξέταση της κατάστασής του. Γι' αυτό τον λόγο, ακολουθεί τις επόμενες ημέρες, η κατασκευή ικριωμάτων βαρέως τύπου στο σύνολο των ιστάμενων κιόνων και επιστυλίων που σώζονται στην νοτιοανατολική γωνία του μνημείου και εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα, έτσι ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και καταβίβασης των μελών.

Ο αδριάνειος Ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα, κορινθιακού ρυθμού, κατασκευασμένος από πεντελικό μάρμαρο, ήταν από τους μεγαλύτερους του αρχαίου κόσμου. Είχε μήκος 110,35μ., πλάτος 43,68μ., δύο σειρές από 20 κίονες στις μακρές πλευρές και τρεις σειρές από 8 κίονες στις στενές, ύψους 17μ. Δέσποζε στο μέσο ενός μεγάλου ορθογωνίου περιβόλου με πρόπυλο στα βόρεια. Ο σηκός στέγαζε δύο υπερμεγέθη χρυσελεφάντινα αγάλματα του Δία και του αυτοκράτορα Αδριανού που λατρεύονταν εδώ ως σύμβωμοι, ενώ πλήθος αγαλμάτων και αναθημάτων κοσμούσαν τον περίβολο.

Το Πρόγραμμα του Έργου «Στερέωση και Συντήρηση του Ναού του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα», είναι ενταγμένο, από τον Ιούνιο 2018, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2021», με χρονικό ορίζοντα λήξης το τέλος του 2023 και προϋπολογισμό 3.425.870,00 ευρώ. Περιλαμβάνει εργασίες δομητικής στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης των ιστάμενων μαρμάρινων κιόνων και επιστυλίων του ναού και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του. Στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος γίνεται αρχαιολογική έρευνα στα ανάντη του δυτικού περιβόλου του αρχαίου Ιερού.