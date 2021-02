Οικονομία

ΙΟΒΕ: Ενίσχυση στο δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία

Τα στοιχεία του ΙΟΒΕ για τις εξελίξεις στη βιομηχανία. Πώς αποτυπώνεται η πανδημία στη βιομηχανία.

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία ενισχύθηκε ελαφρώς τον Ιανουάριο, στις 94,9 (από 93,3 μονάδες τον Δεκέμβριο), επίπεδο πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο περυσινό (105,8 μονάδες), αποτυπώνοντας την αρνητική επίδραση της υγειονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 8,7% τον Νοέμβριο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι οριακής μείωσης 0,4% στην ΕΕ27.

Στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, καταγράφηκε μείωση βιομηχανικής παραγωγής 2,6% (y-o-y). Η μεγαλύτερη υποχώρηση στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (-38,2%), στα είδη ένδυσης (-29,7%) και στα ποτά (-11,7%).

Το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ κατέγραψε αύξηση εξαγωγών βιομηχανίας 6,3% τον Νοέμβριο (y-o-y), υποχώρηση εμπορικού ελλείμματος στα 1,7 δισ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2019.

Επίσης, κατεγράφη εξασθένιση της απασχόλησης στη βιομηχανία το τρίτο τρίμηνο κατά 3,6% (y-o-y). Σε επίπεδο εννεαμήνου, η απασχόληση στη βιομηχανία μειώθηκε οριακά (-0,7%, από τους 388,6 χιλ. το 2019 στους 385,8 χιλ. το 2020).