“Εξοικονομώ κατ' οίκον”: Τα κριτήρια για ένταξη στο νέο πρόγραμμα

Εισοδηματικά και κλιματικά τα κριτήρια για το πρόγραμμα που αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.

Με κλιματικά και εισοδηματικά κριτήρια και με μοντέλο ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιείται για το επίδομα θέρμανσης θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των νοικοκυριών για ένταξη στο νέο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον" που αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του καλοκαιριού.

Στόχος είναι να εντάσσονται κατά προτεραιότητα τα φτωχότερα νοικοκυριά και όσα βρίσκονται σε περιοχές που επικρατούν ακραίες κλιματολογικές συνθήκες. Παράλληλα επανεξετάζονται τα ποσοστά επιδότησης των επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αλλά και η λίστα των επιλέξιμων παρεμβάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ενώ μελετώνται μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Αυτά ανέφεραν σήμερα πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες πολιτικής της πολιτικής ηγεσίας για το επόμενο διάστημα. Οι πηγές του ΥΠΕΝ προσδιόρισαν επτά τομείς δράσης που θα αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα, οι οποίοι είναι:

Μείωση του ενεργειακού κόστους για επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, της εστίασης κ.α., στις οποίες το κόστος της ενέργειας αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20 % του συνολικού κόστους παραγωγής. Το βασικό εργαλείο θα είναι η παροχή κινήτρων για σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και επιχειρήσεων.

Στον ίδιο μηχανισμό θα στηριχθεί και η πολιτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτωχές και στήριξη των ευάλωτων οικιακών καταναλωτών.

Αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα απορρόφησης μεγαλύτερων ποσοτήτων "πράσινης" ενέργειας.

Επιτάχυνση των διαδικασιών για εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειες προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος.

Συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την οριστικοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα "Eξοικονομώ" που θα περιλαμβάνουν το βαθμό βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή, εισοδηματικά κριτήρια κ.α. Σε ό,τι αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες θα αξιοποιηθεί η προεργασία που έχει γίνει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καθορισμό του επιδόματος θέρμανσης, που ήδη χρησιμοποιείται από το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, ενσωμάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση.

Ολοκλήρωση των υποδομών για την διασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο, που θα είναι το μεταβατικό καύσιμο μέχρι την πλήρη επικράτηση των ΑΠΕ.

Συνέχιση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της γεωπολιτικής θέσης της χώρας στην ανατολική Μεσόγειο (π.χ. φόρουμ φυσικού αερίου ανατολικής Μεσογείου, ενεργειακές διασυνδέσεις με τις χώρες των Βαλκανίων και την Ιταλία).

Τέλος σε ερώτηση αναφορικά με τα βιομηχανικά τιμολόγια ρεύματος οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι το ζήτημα επαφίεται στην διοίκηση της επιχείρησης και στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ των καταναλωτών και της ΔΕΗ ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη τόσο της βιομηχανικής δραστηριότητας όσο και της Δ.Ε.Η.