Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Χιονιάς προ των πυλών

Καταφθάνει η "Μήδεια" και βάζει στο "ψυγείο" όλη τη χώρα. Πότε και πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία. Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία.

Προ των πυλών βρίσκεται η κακοκαιρία «Μήδεια» που θα αρχίσει να πλήττει τη χώρα μας από το Σάββατο.

Κακοκαιρία, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ, προβλέπεται από το μεσημέρι του Σαββάτου από τα δυτικά και τα βόρεια, που βαθμιαία την Κυριακή θα επικρατήσει και στην υπόλοιπη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά:

1. Τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις

2. Τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο σταδιακά,

της τάξης των 14-18 βαθμών Κελσίου και τον ισχυρό παγετό

3. Τους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά σε επίπεδο θύελλας

στο Αιγαίο

4. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία υπό Χαρδαλιά και Χρυσοχοΐδη

Σε συναγερμό βρίσκεται ο κυβερνητικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας «Μήδεια».

Σήμερα, στις 17:00, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας, θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιου Πέτσα και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρου Λιβάνιου, για τον βέλτιστο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων, ενόψει της επερχόμενης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει μεγάλο μέρος της χώρας κατά τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, επίσης, ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης και ο Γενικός Διευθυντής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου.