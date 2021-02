Πολιτική

Τσίπρας: άκρως διχαστική η ομιλία Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, καταλογίζοντας του, «Οργουελιανή αντίληψη στην διαχείριση της κοινής γνώμης».

Με σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού ξεκίνησε την ομιλία του στην Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, καταλογίζοντάς του «Οργουελιανή αντίληψη στην διαχείριση της κοινής γνώμης».

Χαρακτήρισε άκρως διχαστική την ομιλία του πρωθυπουργού και τον κατηγόρησε για «λαθροχειρία» στην αντιμετώπιση των αγώνων της νεολαίας Λαμπράκη. Ανέφερε χαρακτηριστικά, «Είναι θράσος να κάνετε αναφορά στους αγώνες της νεολαίας Λαμπράκη, όταν η δική σας παράταξη ήταν απέναντι. Είναι λαθροχειρία να κάνετε αναφορές, στους νέους που το τότε κατεστημένο χαρακτήριζε αλήτες με πρησμένα πόδια, όπως τώρα εσείς χαρακτηρίζετε αλήτες τους νέους που διαδηλώνουν».

Συνολικότερα κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείτε να χειριστείτε τη κοινή γνώμη είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Θα τη ζήλευε ακόμη και ο Όργουελ. Εκμεταλλεύεστε τις έκτακτες συνθήκες και έχετε επιβάλει ένα καθεστώς φόβου και επιτήρησης. Όλα όσα σας ενοχλούν είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και απαγορευμένα. Ενίοτε επιβάλετε βαριά πρόστιμα και απαγορεύσεις. Όσα δε σας ενοχλούν ή αντίθετα όσες απαγορεύσεις ενοχλούν εσάς ή τους φίλους σας, τις παρακάμπτετε. Για αυτό και δε δίνετε δεκάρα για τις συναθροίσεις στους μεγάλους εργασιακούς χώρους ή στα ΜΜΜ».

Ειδική αναφορά έκανε και στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ικαρία και «στην προκλητική παραβίαση των μέτρων από εσάς τους ίδιους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και πρόσθεσε, «Αυτή η βαθιά υποκρισία αλλά και η υστεροβουλία διακρίνει και τη πολιτική σας για τα πανεπιστήμια… Δεν κάνετε κάτι παραπάνω από αυτό που είχατε σκοπό να κάνετε και στην υγεία».