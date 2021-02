Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Σχέδιο για διαβατήρια εμβολιασμού

Σε συνομιλίες βρίσκεται η Βρετανία με τις αεροπορικές εταιρείες, όπως αποκάλυψε ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Οι Βρετανοί που θα έχουν εμβολιασθεί θα μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για να επιβεβαιώνουν ότι είναι ασφαλείς για να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό, μόλις οι μολύνσεις από τον κορονοϊό θα έχουν μειωθεί σε χαμηλό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Times.

Ερωτηθείς χθες, Τετάρτη, το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ αν η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με εταιρείες ταξιδιών για τη δημιουργία ενός σχεδίου για διαβατήρια εμβολιασμού, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως, μόλις η κατάσταση με τον κορονοϊό αλλάξει προς το καλύτερο, τότε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν «κάθε είδους εφαρμογές».

Νωρίτερα ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς είχε δηλώσει πως βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με τη Σιγκαπούρη και τις ΗΠΑ για το πώς θα καταστεί δυνατό να «ξεκλειδώσει» η δυνατότητα για διακοπές.

«Εξετάζουμε κάθε είδους πράγματα που μπορεί να θελήσουμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Τζόνσον. «Όπως θα περιμένατε από εμάς, μιλάμε με εταιρείες ταξιδιών για κάθε είδους επιλογές, όμως η κορυφαία προτεραιότητα τώρα είναι να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα εμβολιασμού για να δώσουμε ... σε όλους στη χώρα την προστασία που χρειάζονται».

«Όμως όταν βρεθούμε σ' έναν διαφορετικό κόσμο, πράγμα που ελπίζω να συμβεί το συντομότερο δυνατόν, τότε θα είναι ανοικτές κάθε είδους εφαρμογές και κάθε είδους δυνατότητες».

Ο Σαπς είχε δηλώσει νωρίτερα πως η δημιουργία ενός διεθνούς διαβατηρίου εμβολιασμού είναι μια πιθανή πραγματικότητα για τα ταξίδια μετά την Covid. «Όπως έχουμε πράγματα σαν την κάρτα για τον κίτρινο πυρετό ... φαντάζομαι ότι στο μέλλον θα υπάρξει ένα διεθνές σύστημα όπου οι χώρες θα θέλουν να ξέρουν πως έχεις εμβολιασθεί ή έχεις κάνει τεστ πριν ταξιδέψεις αεροπορικώς, πριν φθάσεις εκεί», δήλωσε στην εκπομπή Today του Radio 4 του BBC.

Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι έτοιμο μέσα σε διάστημα εβδομάδων, σύμφωνα με επικεφαλής αεροπορικών εταιρειών. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 290 αεροπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένης της British Airways, ανακοίνωσε πως είχε «πολύ καρποφόρες» συνομιλίες με την κυβέρνηση για το δικό της διαβατήριο εμβολιασμού, γνωστό ως Travel Pass, το οποίο θα είναι έτοιμο για χρήση στο τέλος του επόμενου μήνα.

Ένα βήμα που απαιτείται πριν ετοιμασθεί η εφαρμογή είναι να συμφωνήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε διεθνείς προδιαγραφές για τις λεπτομέρειες που θα περιλαμβάνει ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού.