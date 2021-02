Πολιτική

Κουτσούμπας: τις αλλαγές στα ΑΕΙ θα τις ακυρώσει η κοινή λογική της νεολαίας

Ο ΓΓ του ΚΚΕ στην ομιλία του για το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στην Παιδεία που ψηφίζεται.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τα πανεπιστήμια, είπε ότι η κυβέρνηση «φτιάχνει ένα πανεπιστήμιο που θα απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις κοινωνικές ανάγκες, τις δυνατότητες που υπάρχουν να διαδίδεται η γνώση που παράγεται σε αυτό, να δίνει απάντηση στα λαϊκά βάσανα και αγωνίες και όσο πιο ξένο γίνεται το πανεπιστήμιο αυτό σε αυτές τις ανάγκες, τόσο περισσότερο η κυβέρνηση θέλει να βάλει εμπόδια στην συλλογική αμφισβήτηση, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, των πανεπιστημιακών, των φοιτητών».

«Θέλετε να καταστείλετε την διεκδίκηση και την εκπλήρωση ώριμων δίκαιων αιτημάτων τους. Αυτή είναι και η ουσία του νομοσχεδίου σας» τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτήν την ουσία την προετοίμασαν επί χρόνια και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Ο Δ. Κουτσούμπας τόνισε ότι στα χείλη χιλιάδων φοιτητών αυτήν την περίοδο είναι το αίτημα, «θέλουμε να γίνουμε φοιτητές ξανά. Εδώ και έναν χρόνο κρατάτε τα πανεπιστήμια κλειστά στις μορφωτικές ανάγκες της νεολαίας».

Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση χώρων από την τεράστια ακίνητη περιουσία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που θα εξασφάλιζαν, με τήρηση των υγειονομικών μέτρων, την παρουσία φοιτητών.

Ομοίως κατέθεσε προτάσεις για την αξιοποίηση κονδυλίων με στόχο την βελτίωση των συστημάτων μηχανοργάνωσης των σχολών, προσθέτοντας: «Μήπως αντί να δίνατε 20 εκατ. ευρώ το χρόνο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, να αυξάνατε ουσιαστικά τη χρηματοδότηση στα ΑΕΙ που φέτος είναι μειωμένη;».

Όπως είπε, η εκπλήρωση των ρεαλιστικών αυτών διεκδικήσεων φοιτητικών συλλόγων αλλά και πρυτάνεων «σκοντάφτουν στην πολιτική της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των φοιτητών μόνο ως κόστος».

Είπε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις και «το πρόβλημα που υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει είναι οι εστίες ανομίας στα πανεπιστήμια».

«Σας το λέμε ορθά-κοφτά: οι διάφορες ομάδες που οι ενέργειές τους εχθρεύονται το φοιτητικό κίνημα και πολύ συχνά το στοχοποιούν και εσείς τις αξιοποιείτε αυτές τις ομάδες μόνο για να εντείνετε τον αυταρχισμό και την καταστολή, έχουν στενή σχέση με φανερούς και κρυφούς μηχανισμούς του κράτους σας και όχι με τους φοιτητικούς συλλόγους που διεκδικούν δίκαια αιτήματα» υπογράμμισε.

Επίσης, σημειώνοντας ότι τα όσα «κοσμητικά» χρεώνει η κυβέρνηση συλλήβδην στους φοιτητές «αφορούν εκτός από τους παραπάνω μηχανισμούς και προβοκατόρικες ομάδες και την κυβερνητική παράταξη στα ΑΕΙ».

Κάλεσε την κυβέρνηση να ασχοληθεί με την κυβερνητική παράταξη στα πανεπιστήμια, κάνοντας αναφορά στις «άθλιες αφίσες της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» που κατέθεσε στα πρακτικά την Τετάρτη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, σημειώνοντας: «Είναι αφίσες που δείχνουν πόσο πολύ σέβεστε τις γυναίκες, υποκριτές και φαρισαίοι».

Ως προς το θέμα της ελεγχόμενης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, έθεσε το ερώτημα αν θα έχουν πρόσβαση οι φοιτητές σε σύγχρονες υποδομές, σε νέες εστίες και λέσχες σίτισης και πρόσθεσε ότι αν η κυβέρνηση θέλει να αποκλείσει την πρόσβαση σε όσους δεν έχουν σχέση με τα πανεπιστήμια, να σταματήσει να δίνει βήμα «για μάθημα στον Αμερικάνο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη» και να διώξει από τα ιδρύματα «τα στελέχη των επιχειρήσεων» και τα «ερευνητικά προγράμματα του ΝΑΤΟ».

Όπως εξήγησε, όλοι αυτοί «αντί να μορφώνουν τα παιδιά μας, σπαταλούν τις υποδομές των πανεπιστημίων, για να μασουλάνε τα εκατομμύρια των ερευνητικών προγραμμάτων».

Αναφορικά με την ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων ναρκωτικών, είπε ότι τα ίδια επικαλέστηκε η κυβέρνηση όταν προχωρούσε στην κατάργηση του ασύλου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Είδαμε πόσο τρόμαξαν οι έμποροι του θανάτου από τα δήθεν “δραστικά” μέτρα που πήρατε».

«Οι φοιτητικοί σύλλογοι όμως, έχουν στα αιτήματά τους να επιβάλλονται εξοντωτικές ποινές στους εμπόρους ναρκωτικών, την ίδια ώρα που εσείς νομοθετείτε ρυθμίσεις που τους στέλνουν στα “μαλακά”» πρόσθεσε.

Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, υπενθύμισε την πολιτική καταστολής των φοιτητών που άσκησε επί της κυβέρνησή του, το «πόρισμα Παρασκευόπουλου, που έβαλε τις βάσεις για την ποινικοποίηση των μορφών πάλης, που επιλέγουν οι φοιτητικοί σύλλογοι» και τις «προτάσεις του πρώην υπουργού για αστυνόμους με πολιτικά, μέσα στις σχολές, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει αναλάβει «ξανά έναν πολύ πιο επικίνδυνο ρόλο» καθώς μιλά «για ιδεοληψίες της κυβέρνησης, που δήθεν δεν εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της ΕΕ».

Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τα πράγματα με το όνομα τους, «γιατί στις εκθέσεις της ΕΕ αναφέρεται, σαν βασικό μέλημα η αντιμετώπιση της “ριζοσπαστικοποίησης” στους χώρους των πανεπιστημίων και δίνει μάλιστα και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα, που πρέπει να παρθούν».

Σημείωσε ότι ο Α. Τσίπρας έκανε «αβάντα» στον Μ. Χρυσοχοΐδη όταν είπε πως η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι το έλασσον και τόνισε ότι «η ένταση της καταστολής και του αυταρχισμού στα ΑΕΙ είναι η φυσική συνέχεια του πανεπιστημίου, που φτιάχνεται για τις επιχειρήσεις και για τους επιχειρηματίες».

Ο Δ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι ακόμα και αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην πράξη.

«Το νομοσχέδιο αυτό, θα το καταστήσει τελικά ανενεργό, η κοινή λογική των αναγκών της νεολαίας. Η κοινή λογική που λέει, ότι σε συνθήκες ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, το κάθε επιστημονικό αντικείμενο πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα πτυχίο που θα μορφώνει ολόπλευρα, θα προετοιμάζει αυριανούς επιστήμονες» τόνισε.

Είπε ότι αυτή η κοινή λογική δεν συμβιβάζεται με την προώθηση πτυχίων διαφορετικών ταχυτήτων, ούτε με την αντιστοίχηση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτά των ΑΕΙ.

«Η κοινή λογική λέει ότι ο σχεδιασμός του ακαδημαϊκού χάρτη δεν μπορεί να χωρέσει στο στενό κορσέ των κριτηρίων της αγοράς, αλλά πρέπει να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας» σημείωσε.

Ως προς τα όρια φοίτησης, είπε ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις δεν στήριζαν τα παιδιά που για μια σειρά, κοινωνικούς κυρίως λόγους, σταματάνε τις σπουδές τους και αναφέρθηκε στους φοιτητές φτωχών λαϊκών οικογενειών που σπούδαζαν και δούλευαν ταυτόχρονα «άργησαν όμως να πάρουν πτυχίο, αλλά τελικά έγιναν πολλά υποσχόμενοι επιστήμονες, άριστοι μεταξύ αρίστων».

Είπε ότι η κυβέρνηση βάζει φραγμούς στα παιδιά των εσπερινών Λυκείων να περάσουν στα ΑΕΙ.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ακόμα ότι αν η κυβέρνηση θέλει οι μαθητές να εισάγονται στις σχολές που πραγματικά τους ενδιαφέρουν, να δώσει την δυνατότητα στους μαθητές να κατοχυρώνουν βαθμολογία μαθημάτων για τις επόμενες χρονιές, να φτιάξει καλά σχολεία και να μην περιορίζει τις επιλογές των μαθητών στα μηχανογραφικό, καθώς «εκτός των φραγμών που βάζετε, δεν υπολογίζετε καθόλου ότι πολλοί νέοι στα 17 τους χρόνια, ενδέχεται να μην έχουν κατασταλάξει στον δρόμο που θέλουν να ακολουθήσουν». Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα σ' αυτό.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση φτιάχνει «μαραθώνιους συλλογής προσόντων και γνώσης με το κομμάτι» υλοποιώντας την κοινή στρατηγική της ΕΕ.

Είπε ακόμα, ότι αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους μαθητές του Λυκείου να αποσύρει την τράπεζα θεμάτων και τον καθορισμό της βάσης από τα ΑΕΙ, σημειώνοντας «είναι άδικο, αντιπαιδαγωγικό και ψυχοφθόρο».

«Το νέο, το πραγματικά προοδευτικό είναι αυτό που αντιστρατεύεται την αδικία σήμερα.

Έχετε διαλέξει πλευρά και έχουμε επιλέξει κι εμείς. Είμαστε με τους φοιτητές, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους πανεπιστημιακούς, που παλεύουν και σήμερα ενάντια στο νομοσχέδιο σας.

Είμαστε η φωνή τους, που ακούστηκε και ακούγεται και εδώ μέσα και στους δρόμους και σπάει στην πράξη απαγορεύσεις σας. Γιατί το δίκιο πάντα ξέρει να βρίσκει το δρόμο, για να εκφραστεί.

Και το δίκιο λέει “σιγά μη φοβηθώ”. Είμαστε με τη νεολαία που ασφυκτιά από τη βαρβαρότητα της ταξικής πολιτικής σας.

Οι νέες και οι νέοι της χώρας θα γράψουν κι αυτοί το ζωντανό, το καλύτερο σενάριο της ζωής τους.

Και θα είναι γραμμένο με τις πραγματικές ανάγκες τους, τα όνειρά τους που τελικά θα βρουν εκδίκηση» κατέληξε στην ομιλία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.