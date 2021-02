Life

“The 2Night Show” παρέα με καλεσμένους - έκπληξη (εικόνες)

Το αποψινό επεισόδιο τα έχει όλα. "Άγριες Μέλισσες", ομορφιά και... εγκληματικότητα.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την Έλλη Τρίγγου. Η ταλαντούχα ηθοποιός, από τις «Άγριες Μέλισσες», σχολιάζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο τα γεγονότα που έχουν ταράξει τον χώρο της υποκριτικής, στηρίζει τις γυναίκες που τόλμησαν να μιλήσουν δημόσια για τα βιώματα τους και αποκαλύπτει πως η ίδια είχε φτάσει σε σημείο να βάλει «φραγή» στη θηλυκότητά της για να αποφεύγει «πειράγματα» και κινήσεις βίας και καταπίεσης. Στη συνέχεια, αναφέρεται στην εξέλιξη του ρόλου της Ασημίνας στις «Άγριες Μέλισσες», που την απελευθέρωσε, ενώ αποκαλύπτει πώς είναι να συνεργάζεται με τον μικρό Σπύρο Ντούγια στα γυρίσματα. Τέλος, η αγαπημένη ηθοποιός περνάει μια βόλτα από τις «Σφήκες» και η συνάντηση τους είναι απολαυστική!

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Δήμητρα Κατσαφάδου, ιδρύτρια της εταιρείας καλλυντικών «La vie en Rose». Η επιτυχημένη χημικός και βραβευμένη επιχειρηματίας αποκαλύπτει πώς ξεκίνησε να φτιάχνει κρέμες περιποίησης στην κατσαρόλα του σπιτιού της, μιλάει για το bullying που έχει υποστεί στη παιδική της ηλικία λόγω του επιθέτου του πατέρα της, αλλά και για το πείσμα της να αποδείξει πως «η μαγεία της φύσης μπορεί να συναντήσει την ψυχολογία της ύλης».

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας που έχει παραστεί σε πολλές υποθέσεις που απασχόλησαν την κοινή γνώμη. Ο μαχόμενος δικηγόρος μιλάει για την έξαρση της εγκληματικότητας το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, αναφέρεται σε πολύκροτες δικαστικές υποθέσεις που έχει αναλάβει και έχουν σοκάρει το πανελλήνιο και εξηγεί γιατί ένας δικηγόρος δεν πρέπει να ταυτίζεται ούτε με το έγκλημα ούτε με τον κατηγορούμενο.

