ΕΛΑΣ: Βίντεο από drone για τα επεισόδια στο συλλαλητήριο για τα ΑΕΙ

Το βίντεο από drone της ΕΛΑΣ καταγράφει λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα.

Βιντεοληπτικό υλικό από drone δίνει στην δημοσιότητα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο απεικονίζει τα χθεσινά επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Στο βίντεο αποτυπώνονται περιστατικά που έλαβαν χώρα από την επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα έως και τα όσα έγιναν έξω από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Αστυνομία στη χθεσινή συγκέντρωση – πορεία περιφρούρησε αποτελεσματικά το δικαίωμα του συνέρχεσθαι έναντι βίαιων μειοψηφιών σε όλη την πορεία προστάτευσε το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης των πολιτών στη Λ. Αλεξάνδρας, μπροστά στη Γ.Α.Δ.Α.

Κατ’ εφαρμογή των υποχρεώσεων ενημέρωσης, που απορρέουν από το νέο επιχειρησιακό δόγμα διαχείρισης συναθροίσεων της ΕΛ.ΑΣ., δίνεται στη δημοσιότητα βιντεοληπτικό υλικό από drone της Αστυνομίας (διάρκειας 06.06 λεπτών) από τη χθεσινή συγκέντρωση – πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Αποτυπώνονται περιστατικά που έλαβαν χώρα από την επίθεση κατά των αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα έως και τα συμβάντα έξω από το κτήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Στο βίντεο καταγράφεται:

α) ομάδα (200) περίπου ατόμων επιτίθεται με καδρόνια κατά των αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα,

β) οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν με χρήση δακρυγόνων και άμεσα αποκλιμακώνεται η επίθεση, ενώ προχωρούν σε ακινητοποιήσεις ατόμων, χωρίς να παρενοχληθεί το κύριο σώμα της πορείας,

γ) ο κύριος όγκος της πορείας αποχωρεί από το χώρο του Μνημείου και κατευθύνεται, δια μέσου της οδού Πανεπιστημίου, στα Προπύλαια, όπου ομάδα ατόμων από την ουρά της πορείας επιτίθεται κατά των αστυνομικών, αρχικά με πυροσβεστήρες και στη συνέχεια με ρίψη πετρών και μολότοφ,

ε) οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούν στοχευμένα και περιορισμένα με χρήση δακρυγόνων για να αποκρούσουν τις επιθέσεις. Και πάλι προστατεύεται το δικαίωμα των περισσότερων συναθροισθέντων στο να συνεχίσουν την πορεία τους,

στ) παρεμβαίνει η ομάδα «ΔΡΑΣΗ» στον περιβάλλοντα χώρο των Προπυλαίων και της Εθνικής Βιβλιοθήκης και προχωρά σε ακινητοποιήσεις ατόμων,

ζ) η πορεία ολοκληρώνεται στην Ομόνοια, όπου υπάρχει και πάλι επέμβαση της ομάδας «ΔΡΑΣΗ»,

η) στο χώρο έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συγκεντρώνονται άτομα για συμπαράσταση σε προσαχθέντα – συλληφθέντα άτομα,

θ) η ομάδα Ο.Δ.Ο.Σ., άοπλη μονάδα οριοθέτησης συναθροίσεων, προσπαθεί να συγκρατήσει τα περίπου 100 αρχικά άτομα, ώστε να μην καταλάβουν το οδόστρωμα, προκειμένου να μην διακοπεί η κυκλοφορία, η οποία, για χρονικό διάστημα πάνω από 45 λεπτά, διεξάγεται με δυσχέρεια σε μια λωρίδα κυκλοφορίας,

ι) τα συγκεντρωμένα άτομα, που πλέον ανέρχονται σε περίπου 200, διασπούν τη γραμμή της Ο.Δ.Ο.Σ., χτυπώντας και τραυματίζοντας τρία μέλη της. Η Ο.Δ.Ο.Σ. αποχωρεί και με παρέμβαση των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων οι συγκεντρωμένοι απωθούνται και οδηγούνται στο πεζοδρόμιο της Λ. Αλεξάνδρας, έξω από τη Γ.Α.Δ.Α. και αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Αλεξάνδρας.

Τα γεγονότα καταγράφονται χρονικά ως εξής στο βίντεο:

14:26:38 ομάδα ατόμων αποσπάται από τον κύριο όγκο της πορείας και επιτίθεται με καδρόνια στις αστυνομικές δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει φραγμό στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

Σημειώνεται ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε σημειωθεί κανένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της πορείας, η οποία είχε ξεκινήσει από τα Προπύλαια.

14:26:47 οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε περιορισμένη χρήση δακρυγόνων.

14:27:55 οι αστυνομικοί προχωρούν σε ακινητοποίηση ατόμου ενώ φαίνεται άλλο άτομο, πιθανόν φωτορεπόρτερ, να πέφτει στο έδαφος κατά τη διάρκεια σπρωξιμάτων και αμέσως να σηκώνεται.

Ακολούθως η πορεία κατευθύνεται, δια μέσου της οδού Πανεπιστημίου, στα Προπύλαια, όπου ομάδα ατόμων στην ουρά της πορείας επιτίθεται και πάλι κατά των αστυνομικών.

15:39:48 άτομα εκτοξεύουν το περιεχόμενο πυροσβεστήρων και ακολουθεί ρίψη αντικειμένων και μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απαντούν με χρήση δακρυγόνων και τα άτομα διαφεύγουν προς τον περιβάλλοντα χώρο στα Προπύλαια και στην Εθνική Βιβλιοθήκη,

15:41:21 επέμβαση αστυνομικών της ομάδας «ΔΡΑΣΗ» στην οδό Ρήγα Φεραίου, όπου ακινητοποιούν τις υπηρεσιακές μοτοσικλέτες στο οδόστρωμα και επιχειρούν για τη σύλληψη ατόμων,

15:41:33 άλλοι αστυνομικοί της ομάδας «ΔΡΑΣΗ» κατέρχονται την οδό Ρήγα Φεραίου. Κάποιες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες φαίνεται να ανεβαίνουν στο πεζοδρόμιο και μία μοτοσικλέτα φαίνεται να κατευθύνεται πάνω σε μια ομάδα ατόμων, που βρίσκεται στο σημείο.

Η επέμβαση των αστυνομικών στο συγκεκριμένο σημείο αποτελεί ήδη αντικείμενο έρευνας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

15:55:05 επέμβαση αστυνομικών της ομάδας «ΔΡΑΣΗ» στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας χωρίς να διακρίνεται κάποια υπέρβαση στην επιχειρησιακή τακτική,

18:02:15 (120) περίπου άτομα έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και η ομάδα «Ο.Δ.Ο.Σ.» παίρνει θέση επί του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας για να οριοθετήσει τη συγκέντρωση και να διευκολύνει την κυκλοφορία, η οποία εκείνη τη στιγμή διεξάγεται στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας,

18:05:00 ο όγκος των ατόμων που συγκεντρώνονται αυξάνεται και η κυκλοφορία των οχημάτων αρχίζει να διεξάγεται με δυσχέρεια σε μία λωρίδα κυκλοφορίας,

18:14:27 οι αστυνομικοί της ομάδας «Ο.Δ.Ο.Σ.» αποχωρούν από το σημείο. Ο αριθμός των συγκεντρωμένων έχει αυξηθεί σε (200) περίπου άτομα και η κυκλοφορία εξακολουθεί να διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας,

18:36:30 οι αστυνομικοί της ομάδας «Ο.Δ.Ο.Σ.» επανέρχονται στο σημείο,

18:48:05 αστυνομικοί της Υ.Α.Τ. (ΜΑΤ) κινούνται προς το χώρο της συγκέντρωσης, προκειμένου να προωθήσουν τους συγκεντρωμένους στο πεζοδρόμιο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Οι συγκεντρωμένοι μετακινούνται στο πεζοδρόμιο έξω από τη Γ.Α.Δ.Α. και στο απέναντι πεζοδρόμιο και η κυκλοφορία αποκαθίσταται πλήρως την 18:49:30 ώρα.