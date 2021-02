Life

Latin AMAs: δια ζώσης η τελετή απονομής

Πότε ανακοινωσε το δίκτυο Telemundo ότι θα γίνει η εκδήλωση.

Η τελετή απονομής των Λατινοαμερικανικών Μουσικών Βραβείων θα πραγματοποιηθεί ζωντανά στις 15 Απριλίου, ανακοίνωσε το δίκτυο Telemundo.

Η τελετή βράβευσης ακυρώθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας της COVID-19. Φέτος η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο BB&T Center, στο Σανράιζ της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η ηθοποιός Γιακελίν Μπρακαμόντες θα είναι παρουσιάστρια της τρίωρης εκδήλωσης, η οποία τιμά τους Λατίνους καλλιτέχνες, οι οποίοι βραβεύονται βάση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας των θαυμαστών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές πριν από την τελετή απονομής οι καλλιτέχνες θα περάσουν από το κόκκινο χαλί και θα κάνουν δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Οι υποψήφιοι για βραβεία θα ανακοινωθούν στις 2 Μαρτίου.

«Κατά τα τελευταία έξι χρόνια, τα βραβεία Latin AMAs έγιναν παγκόσμια πλατφόρμα για καλλιτέχνες που πραγματικά έχουν απήχηση στο κοινό τους, καθώς οι νικητές επιλέγονται με βάση μόνο τις ψήφους των θαυμαστών. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα προσφέρουμε στους θεατές μας μία εντυπωσιακή, λαμπρή εκδήλωση που θα είναι διαθέσιμη επίσης σε πλατφόρμες με πρόσθετο και αποκλειστικό περιεχόμενο» δήλωσε ο Ρόναλντ Ντέι, πρόεδρος ψυχαγωγίας και περιεχομένου του Telemundo.