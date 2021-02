Life

Όσκαρ 2021: τελετή απονομής σε πολλούς διαφορετικούς χώρους

Σε απευθείας μετάδοση θα μεταδοθεί η τελετή. Τι λέει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τους τόπους όπου θα διεξαχθούν τμήματα της τελετής.

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που μετατέθηκε φέτος για τις 25 Απριλίου λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, θα μεταδοθεί ζωντανά από «διάφορα μέρη», μεταξύ αυτών το Χόλυγουντ, ανακοίνωσε η Ακαδημία.

Παρά την επιδημία της Covid-19, εξαιτίας της οποίας το Λος Άντζελες βρίσκεται υπό περιορισμούς, «η Ακαδημία είναι αποφασισμένη να παρουσιάσει μια τελετή απονομής των Όσκαρ άνευ προηγουμένου, προτάσσοντας τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων», επιβεβαίωσε μια εκπρόσωπος Τύπου της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών του Κινηματογράφου, που απονέμει τα περίοπτα χρυσά αγαλματίδια.

«Για να δημιουργήσουμε ένα θέαμα με φυσική παρουσία, το οποίο το κοινό μας παγκοσμίως θέλει να παρακολουθήσει, προσαρμοσμένοι στους περιορισμούς της πανδημίας, η τελετή θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από πολλούς χώρους, μεταξύ αυτών το εμβληματικό Dolby Theatre», που παραδοσιακά φιλοξενεί τα Όσκαρ, στην καρδιά του Χόλυγουντ, συμπλήρωσε η ίδια, σε μια ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Ακαδημία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 93η τελετή ή τις διάφορες τοποθεσίες όπου θα διεξαχθεί.Δεν είναι η πρώτη φορά που η τελετή των βραβείων Όσκαρ οργανώνεται ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές. Τη δεκαετία του 1950, η αναμετάδοσή της έγινε από το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.