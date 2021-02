Τεχνολογία - Επιστήμη

“I save lives”: Η εφαρμογή στο κινητό που σώζει ζωές

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα μπορεί να ειδοποιεί το 166 και το 112 σε επείγοντα περιστατικά. Πώς θα λειτουργεί.

Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα θα μπορεί να ειδοποιεί το 166 και το 112 σε επείγοντα περιστατικά. Πρόκειται για μία ειδική εφαρμογή που φέρει την ονομασία «I save lives»!

Αναλυτικότερα, το 166 και το 112 θα μπορεί να ειδοποιεί άμεσα, σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, ο χρήστης κινητού τηλεφώνου που θα βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Μέσω μιας ειδικής εφαρμογής που φέρει την ονομασία «I save lives» και θα τεθεί σε δοκιμαστική εφαρμογή μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με το πάτημα ενός κουμπιού, θα ειδοποιούνται, επίσης, σε μια ακτίνα δέκα χιλιομέτρων οι επαγγελματίες υγείας εκτός υπηρεσίας και οι πολίτες που έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ενώ θα εμφανίζεται στην οθόνη και το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο πλησιέστερος αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής. Την ίδια στιγμή, ο χρήστης του κινητού θα γνωρίζει ότι δεν είναι μόνος του καθώς η βοήθεια θα βρίσκεται καθ οδόν.

«Η εφαρμογή αυτή, που θα προσφέρει αρκετές ακόμη υπηρεσίες και δυνατότητες και για την προεκπαίδευση όσων θέλουν να βοηθήσουν στο επείγον και για την αντιμετώπιση του επείγοντος, θα αλλάξει τον κόσμο της αναζωογόνησης στην Ελλάδα, θα αλλάξει πραγματικά τον τρόπο αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αναστάσης Στεφανάκης, διασώστης στο ΕΚΑΒ Κασσάνδρας και ιδρυτής του Ανθρωπιστικού Οργανισμού «Kids Save Lives», που εκπαιδεύει παιδιά για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα εργαλείο που θα μπορούν να έχουν στα κινητά τους όλοι οι Έλληνες και οι ξένοι παραθεριστές ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Η αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής είναι ομαδικό άθλημα. Χρειαζόμαστε κι άλλους», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός ενός επείγοντος περιστατικού είναι ο χρόνος. «Εκείνα τα πρώτα 300 δευτερόλεπτα, δηλαδή πέντε λεπτά, είναι κρίσιμα. Αν τελικά φτάσουν εκπαιδευμένοι άνθρωποι και ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής σε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής, το ποσοστό επιτυχίας βάσει των επιστημονικών ερευνών, είναι μέχρι και 70% να επιστρέψουν στη ζωή», προσθέτει.

Εκπαίδευση στην καρδιακή αναζωογόνηση μέσα από συσκευές εικονικής πραγματικότητας

Στο μεταξύ, ο κ. Στεφανάκης, μιλώντας σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΕ) σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, γνωστοποίησε ότι εδώ κι έναν χρόνο και πλέον, μικροί και μεγάλοι, σε εθνική εμβέλεια, εκπαιδεύονται στις πρώτες βοήθειες μέσα από συσκευές εικονικής πραγματικότητας. «Είναι ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει στην εκπαίδευση της αναζωογόνησης, έχει μεγάλη απήχηση στη νεολαία και όπου βρισκόμαστε μπορούμε να εκπαιδεύουμε δωρεάν μικρούς και μεγάλους σε αυτό το πρόγραμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά και σημείωσε ότι το εν λόγω πρόγραμμα VR CPR υλοποιείται σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360.

Στο πλαίσιο, άλλωστε, των δραστηριοτήτων του Οργανισμού «Kids Save Lives» λειτουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή – χάρτης απινιδιωτών για όλη τη χώρα, στον οποίο έχουν καταγραφεί περίπου 500 απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες (https://kidssavelives.gr/map-wide/). Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δημιουργήθηκε επίσης νέο κανάλι στο youtube (https://www.youtube.com/channel/UCuSlZcHNiisKxFQPSkQubaw) για να διατηρηθεί η επικοινωνία με την νεολαία, και να έχουν μικροί και μεγάλοι πρόσβαση σε εκπαιδευτικά βίντεο. Επίσης, ύστερα από αίτηση του «Kids Save Lives» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκε το πρόγραμμα L.I.F.E. F.O.R.C.E. για την εκπαίδευση μικρών παιδιών 6 ως 10 ετών μέσα από το παιχνίδι. Το πρόγραμμα, όπως είπε, θα εφαρμοστεί σε 22 μήνες σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Στεφανάκης υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη όλα τα κράτη του κόσμου να ξεκινήσουν από μικρή ηλικία να εκπαιδεύουν τα παιδιά μέσα στα σχολεία και ανέφερε ότι έχει παραδοθεί σχετική πρόταση στην υπουργό Παιδείας. Σημείωσε ότι, αυτή τη στιγμή, «οι Έλληνες είναι οι τελευταίοι που θα δουν ένα θύμα καρδιακής ανακοπής κάτω στο έδαφος, σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πλατεία και θα πάνε κοντά να βοηθήσουν. Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπης σε καρδιές που ξεκινάνε και πάλι να δουλεύουν».

«Ένας Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, όταν δει ένα θύμα καρδιακής ανακοπής κάτω στο δρόμο, έχει δεύτερες σκέψεις: “αν πάω να βοηθήσω μήπως μου κάνουν μήνυση;”, “μήπως δεν τα καταφέρω;”, “μήπως θα του κάνω κακό;”. Όμως, το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να μην κάνεις τίποτε. Τα παιδιά δεν έχουν τέτοιες δεύτερες σκέψεις και κάνουν αυτό ακριβώς για το οποίο εκπαιδεύτηκαν», τόνισε.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να πει ότι κάθε χώρα που έχει «τρέξει» το πρόγραμμα «Kids Save lives» -η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία- έχει δει σημαντική αύξηση και στην έναρξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης από τους πρώτους παρευρισκόμενους, που είναι μαθητές που μεγαλώσανε ή εκπαιδευτικοί.

Παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν ήδη σώσει 22 ανθρώπους

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία του Οργανισμού «Kids Save Lives» ξεκίνησε το 2010 και μέσω αυτής εκπαιδεύτηκε το 15% του πληθυσμού των μαθητών της χώρας. Συνολικά έχουν ήδη σωθεί 22 άνθρωποι από το 2016, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια μπήκαν 72 νέοι απινιδιωτές σε ελληνικά σχολεία και άλλοι τόσοι σε κοινότητες από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που κατάλαβαν τη σημασία του μηχανήματος.