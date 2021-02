Πολιτική

Γεννηματά: ναι στην φύλαξη των ΑΕΙ, όχι στην Αστυνομοκρατία

Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, κατά Κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ.

H πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, ξεκίνησε την ομιλία της στη Βουλή, κατηγορώντας τόσο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα για πολιτικό πινγκ πονγκ γιατί βολεύει. «Ο διαγωνισμός ανευθυνότητας και συμψηφισμού λαθών δεν αφορά κανένα», είπε η κ. Γεννηματά προσθέτοντας πώς η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζουν να μοιάζουν και το δίπολό τους δεν πάει τη χώρα μπροστά. «Ο ένας προκαλεί κι άλλος τραβάει το σχοινί», τόνισε.

Κάνοντας αναφορά στην έξαρση της πανδημίας και τα νέα μέτρα, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής μίλησε για ρεσιτάλ ανευθυνότητας της κυβέρνησης για την αύξηση των κρουσμάτων, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα με τις ενέργειες που έκανε από τον περασμένο Οκτώβριο. Ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για την εικόνα που παρουσιάστηκε στην περιοδεία του στην Ικαρία, ενώ άφησε αιχμές για τη επιβολή της εισήγησης των επιστημόνων με αφορμή τη δήλωση του υπουργού Υγείας ότι θα ζητούσε να εισηγηθούν νέο lockdown.

Απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναφορά του σχετικά με την ανάγκη συνεννόησης, είπε πως, αν θέλει συνεννόηση, να αποσύρει το σχέδιο νόμου του και να αποδεχθεί και να ψηφίσει -και μαζί βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ- την πρόταση νόμου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ, γιατί υπάρχει προοδευτική λύση για τη φύλαξη των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων.

Η κ. Γεννηματά ανέβασε τους τόνους της κριτικής για το νομοσχέδιο της Παιδείας και την ασφάλεια των Πανεπιστημίων, υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 2010-2012, τον λεγόμενο νόμο Διαμαντοπούλου, ενώ επέκρινε τη ΝΔ πως άρχισε το ξήλωμά του και τον ΣΥΡΙΖΑ πώς τον κατάργησε. «Με την επιλογή αυτή η κυβέρνηση, σκόπιμα διασπά το μέτωπο της πλειοψηφίας που θέλει φύλαξη των πανεπιστημίων αλλά όχι αυτού του τύπου. Μετατρέπει το ερώτημα “φύλαξη ή ασυδοσία” στο “αστυνομία ή όχι αστυνομία”. Επιτρέπει έτσι σε αυτούς που θέλουν τα πανεπιστήμια να παραμείνουν ξέφραγο αμπέλι να “κρυφτούν” πίσω από το “όχι στην αστυνομία”», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε ότι «κερδισμένοι θα είναι οι αρνητές της φύλαξης, αυτοί που θέλουν την βία και την ανομία στα Πανεπιστήμια».

Επεσήμανε πως πρέπει «το νήμα να το ξαναπιάσουμε από τη μεταρρύθμιση του 2011. Το νήμα που μας οδηγεί στο δρόμο της συνεννόησης και της κοινής προσπάθειας όλων όσοι πιστεύουν σε αυτή την αναγκαιότητα».

Η Φώφη Γεννηματά ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση δεν διδάσκεται από τα λάθη της και επιδεικνύει αυταρχισμό, όπως έκανε και με τον νόμο για το άσυλο, αρνούμενη κάθε συνεννόηση. «Το νόμο δεν τον εφάρμοσαν οι ίδιοι στη συνέχεια. Τους τα λέγαμε και τότε και προσπάθησαν με μαύρη προπαγάνδα να διαστρεβλώσουν τη θέση μας. Τώρα επανέρχονται. Την ίδια τύχη θα έχει και αυτό το νομοθέτημα, όπου κυριαρχεί η λογική της αστυνομοκρατίας», υποστήριξε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Υπογράμμισε ότι «το Κίνημα Αλλαγής λέει καθαρά ναι στη φύλαξη, όχι στην αστυνομοκρατία. Ναι στην αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Όχι στα αστυνομικά τμήματα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Όχι στους αστυνομικούς με κλομπ και χειροπέδες μέσα στις σχολές. Όχι στις κάμερες μέσα στην τάξη και στην παρακολούθηση με drones. Υπάρχει λύση; Ναι, και την παρουσιάσαμε με την πρόταση νόμου της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας». Τα βασικά σημεία της πρότασης του ΚΙΝΑΛ είναι:

Καθιερώνεται η ακαδημαϊκή ταυτότητα η κάρτα του εργαζόμενου για την είσοδο και κίνηση των φοιτητών, διδακτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ιδρύεται ειδική υπηρεσία φύλαξης με αυτοτελή οργανωτική δομή σε κάθε ΑΕΙ, που υπάγεται στον Πρύτανη και συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές. Όπως συμβαίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Καθορίζονται οι αρμοδιότητές της. Όπως και η ευθύνη τους για την ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών σε περίπτωση έκνομων ενεργειών. Περιγράφονται οι διαδικασίες αξιοκρατικής στελέχωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Φύλαξης, όπως και η δυνατότητα του Πανεπιστημίου να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με φορείς (εταιρείες) του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες κατά την άσκηση του έργου τους εποπτεύονται και ελέγχονται. Ο κρατικός προϋπολογισμός με επιπλέον χρηματοδότηση, καλύπτει το κόστος των δαπανών για τη φύλαξη των ΑΕΙ.