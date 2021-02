Life

Σε κατάσταση μέθης συνελήφθη να οδηγεί ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο 71χρονος τραγουδιστής συνελήφθη και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τις επόμενες εβδομάδες.

Ο διάσημος τραγουδιστής Μπρους Σπρίνγκστιν συνελήφθη στα μέσα Νοεμβρίου επειδή οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, σε ένα πάρκο του Νιου Τζέρσι, όπως έγινε γνωστό πρόσφατα.

Μια εκπρόσωπος Τύπου του πάρκου Sandy Hook, στις ακτές του Νιου Τζέρσι (ανατολικές ΗΠΑ), επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Σπρίνγκστιν συνελήφθη στις 14 Νοεμβρίου και κατηγορείται για οδήγηση σε κατάσταση μέθης, επικίνδυνη οδήγηση και κατανάλωση αλκοόλ σε χώρο όπου απαγορεύεται.

Ο 71χρονος μουσικός ήταν «συνεργάσιμος», κατά τη σύλληψή του, συμπλήρωσε η ίδια.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ, που μετέδωσε πρώτος την πληροφορία, ο Μπρους Σπρίνγκστιν αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου τις επόμενες εβδομάδες.