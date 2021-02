Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: η ανάκαμψη δεν έρχεται με επικοινωνιακά τρικ

Πως σχολιάζουν οι αρμόδιοι τομεάρχες τις ανακοινώσεις της Κομισιόν και τι ζητούν για την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Σε κοινή δήλωση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και Συντονιστή Οικονομικού Κύκλου, Ευκλείδη Τσακαλώτου, της τομεάρχη Οικονομικών, Έφης Αχτσιόγλου και του Τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Χαρίτση αναφέρεται ότι «η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι η ανάκαμψη δεν έρχεται με επικοινωνιακά τρικ», ενώ παράλληλα ζητούν απο την κυβέρνηση «να στηρίξει τώρα την οικονομία για να μην αποκτήσει η κρίση μόνιμα χαρακτηριστικά».

Όλη η δήλωση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η έκθεση χειμερινών προβλέψεων της Κομισιόν, που ανακοινώθηκε σήμερα, εκτιμά ότι η χώρα μας θα σημειώσει διψήφια ύφεση το 2020 και τη δεύτερη βαθύτερη στην Ευρώπη, αλλάζοντας προς το χειρότερο τις δικές της προηγούμενες προβλέψεις. Επίσης, παραπέμπει πια στο τέλος του 2022 την επιστροφή της οικονομίας στα επίπεδα του 2019. Για φέτος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης μόλις 3,5% -πολύ χαμηλότερο από το 4,8% που προέβλεπε η κυβέρνηση στον Προϋπολογισμό- και 5% για το 2022.

Ακόμη όμως και αυτά, υπό την προϋπόθεση της στήριξης της ιδιωτικής κατανάλωσης, της επανεκκίνησης του λιανικού εμπορίου και της κρατικής στήριξης προς το σύνολο της οικονομίας. Και υπό την αίρεση της θετικής πορείας των εμβολιασμών, ώστε να ανακάμψει σταδιακά και η τουριστική δραστηριότητα, κρίσιμος κλάδος της ελληνικής οικονομίας.Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ανάκαμψη τύπου V, στην οποία στήριζε την ρητορική της η κυβέρνηση, είναι αδύνατον να επιτευχθεί με την πολιτική του «βλέποντας και κάνοντας», των ημίμετρων και του εξωραϊσμού της πραγματικότητας.

Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έρχεται νομοτελειακά ούτε με διαγγέλματα και επικοινωνιακά τρικ. Προϋποθέτει την άμεση θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο η κυβέρνηση επιμένει να αφήνει στην τύχη του. Αλλά και την άμεση εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού σχεδίου, που θα αξιοποιεί πλήρως τις σημαντικές δημοσιονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες της χώρας μας για ουσιαστική ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, στήριξη της εργασίας, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας με “κούρεμα”, στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας. Αλλά και ένα γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ως μοχλό κινητοποίησης και της ιδιωτικής οικονομίας. Ό,τι δηλαδή εξαρχής έχει τεκμηριωμένα επισημάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα χρονικά περιθώρια που έχει η κυβέρνηση για να μην αποκτήσει η κρίση που βιώνουμε μόνιμα χαρακτηριστικά, με επώδυνες για την κοινωνία επιπτώσεις, έχουν στενέψει δραματικά».