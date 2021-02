Πολιτική

Βαρουφάκης σε Κεραμέως: πρέπει να φύγετε κακήν κακώς όσο γίνεται πιο γρήγορα

Ολομέτωπη επίθεση στην Υπουργό Παιδείας εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, μιλώντας για τις αλλαγές στα ΑΕΙ

Ο Γιανης Βαρουφάκης εξαπέλυσε, μιλώντας στην Βουλή, επίθεση στην Κυβέρνηση για τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια και προσωπικά στην Νίκη Κεραμέως, στην οποία είπε ότι δεν αξίζει να είναι στο Υπουργείο Παιδείας και ότι πρέπει να φύγει κακήν κακώς από την θέση της και όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Η ομιλία του Γιάνη Βαρουφάκη:

«Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν μπαίνει η αστυνομία στις Σχολές, μπαίνει η Δημοκρατία, προσπερνώ το ρητορικό σχήμα του Πρωθυπουργού και τι θα κάνει αυτή η αστυνομία; Θα μετακινήσει τα τραπεζάκια των παρατάξεων; Θα συλλάβει τους φοιτητές που θα αποδοκιμάσουν κάποιον σε μια διάλεξη; Με εντολή ποιου; Το ερώτημα δεν είναι αν θα πρέπει να υπάρχει περιφρούρηση του ασύλου των ιδεών, το ερώτημα είναι ποιος είναι ο κυρίαρχος, ποιος θα δίνει τις εντολές και σε ποιον θα απαντά αυτό το σώμα, στις πρυτανικές αρχές ή στον κ. Χρυσοχοΐδη; Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο πανεπιστήμιο, κόντρα στο τείχος διαπλοκής και βίας, δεν είναι όμως όλες οι αλλαγές ίδιες κ. Κεραμέως και ο Μουσολίνι έκανε αλλαγές που έφεραν τον φασισμό. Υπάρχουν ορισμένες αξίες μες το δημόσιο πανεπιστήμιο που πρέπει να υπερασπιστούμε, εσείς κ. Κεραμέως οι αλλαγές που θα κάνετε θα καταστρέψουν αυτές τις αξίες και όχι τις κακοπάθειες που θα έπρεπε να στοχεύετε.

Η λογοκλοπή για παράδειγμα για την οποία το ΜέΡΑ25 κατέθεσε και σχετική τροπολογία, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά η πρόοδος δεχθείτε την. Σας είπαμε ακόμη, βάση σε όλους αν θέλετε και στα ιδιωτικά κολλέγια όμως, αλλιώς είστε απλώς κράχτες των ιδιωτικών κολλεγιαρχών. Ενώ τολμήσατε κιόλας να αμφισβητήσετε τα όσα είπα για το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, καταθέτω στα πρακτικά επιστολή των διδασκόντων του πανεπιστημίου της Οξφόρδης που όχι μόνο επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά χαρακτηρίζει την πολιτική σας ως ανησυχητική και ασύμβατη με καλές πρακτικές. Υπάρχει παράλληλα και μια αναφορά της Αμερικανικής Πρεσβείας στο State Department που δημοσιεύθηκε στα wikileaks που επισημαίνει το αίτημα τους για είσοδο της αστυνομίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

Κυρια Κεραμέως ταυτίζει τα παλιοκολλέγια εδώ απέξω που παίρνουν φοιτητές επειδή έχουν κάποιες λυκοφιλίες με ιδρύματα του εξωτερικού, με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτά. Δεν ξέρετε τι λέτε και πραγματικά δεν καταλαβαίνετε. Δεν αξίζετε κ. Κεραμέως να είστε στο Υπουργείο Παιδείας, έπρεπε να έχετε φύγει σήμερα, παραπλανήσατε τη Βουλή, πρέπει να φύγετε κακήν κακώς όσο γίνεται πιο γρήγορα».