Πολιτική

Μητσοτάκης: To “Philia Forum” παράδειγμα αρμονικής και διακρατικής συνεργασίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα φιλίας και συνεργασίας στη έναρξη των εργασιών του φόρουμ, που “συνδέει” τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο.

Μήνυμα στενότερης συνεργασίας, αλλά και αναβάθμισης της σύμπραξης των χωρών που συμμετέχουν στο “Philia Forum” σε μία σειρά πεδίων, από την διπλωματία και την oικονομία έως την διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, την ενέργεια και την καθημερινότητα εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη των εργασιών του Φόρουμ, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να υπενθυμίσει προς πάσα κατεύθυνση τα ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά πιθανής επίλυσης του Κυπριακού σημειώνοντας ότι «όλες οι χώρες μας υποστηρίζουν μία δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Στη βάση του Κατασταστικού Χάρτη και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, καθώς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεργάζονται και δεσμεύονται για την επικράτηση της ειρήνης και της προόδου στην κρίσιμη γεωστρατηγικά περιοχή μας, με σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών μας, χωρίς ξένες παρεμβάσεις, παραμένοντας πάντα προσηλωμένες στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ως θεμέλια της ειρήνης, της ασφάλειας, των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών».

Πάντως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία «είναι ανοιχτή σε όλους, δίχως να στρέφεται εναντίον κανενός, ξεπερνώντας τα σύνορα των κρατών, που την αποτελούν, ενώνοντας τρεις ηπείρους και συνδέοντας την Ευρώπη με τον Αραβικό Κόσμο». Προσέθεσε, δε, ότι το πρωτοπόρο αυτό σχήμα συνεργασίας, όπως το χαρακτήρισε «σηματοδοτεί τη σύμπραξη Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου με νέους εταίρους, όπως το Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνδέοντας την Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Οι χώρες μας συνδέονται με στενές σχέσεις. Που έρχονται από το παρελθόν και όλες τους συναντώνται. Σε όσα πιστεύουμε στο παρόν, στο διεθνές δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας, στην ειρήνη, στους όρους καλής γειτονίας, όπως και στη σταθερότητα. Η εμβάθυνση της συνεργασίας του νέου αυτού σχήματος υπηρετεί το κοινό συμφέρον των χωρών μας, προωθώντας την ευημερία, θέτοντας τις βάσεις για μία ευρεία, φιλόδοξη, θετική ατζέντα. Και αυτό φιλοδοξούμε μέσω της διασυνδεσιμότητας των δράσεων μας και των πρωτοβουλιών μας σε πλειάδα θεμάτων, όπως τον διαθρησκευτικό διάλογο, την ενέργεια, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία, την προστασία του πολίτη, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των λαών μας. Το ευέλικτο αυτό σχήμα θα συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να διευρύνει διαρκώς τα πεδία σύμπραξης μεταξύ των κρατών μας και αποτελεί παράδειγμα αρμονικής διακρατικής συνεργασίας πάνω στην ταραγμένη σκακιέρα των διεθνών σχέσεων, αλλά και μία σύγκλιση διαφορετικών κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο με κοινό στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα των λαών μας».

Αναφερόμενος στην παρούσα συγκυρία και δη στην πανδημία του κορονοϊού, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι θεμελιώδεις αξίες των Ηνωμένων Εθνών, ήτοι η ασφάλεια, η δικαιοσύνη και η ισότητα αποκτούν νέο νόημα στην εποχή της COVID-19. «Γιατί στην διάρκεια αυτής της δοκιμασίας, αποδείξαμε ότι μπορούμε να εργαστούμε μαζί για να αναχαιτίσουμε την πανδημία. Ειδικά η χώρα μου θέλησε και πέτυχε να μετατρέψει τα μεγάλα εμπόδια της υγειονομικής κρίσης σε εφαλτήρια για την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας. Ταυτόχρονα με την άμυνα στην πανδημία έκανε επιθετικά βήματα στο δρόμο της προόδου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και του Κράτους, την “πράσινη” ενέργεια και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας. Γιατί την διπλωματία και την οικονομία σε όλες τις πτυχές της, σύντομα θα τις πλαισιώσει η συνεργασία μας σε πολλά άλλα θέματα από τις πολιτιστικές ανταλλαγές, στις οποίες αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, μέχρι θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών μας».

Ο Πρωθυπουργός εξήγησε, επίσης, ότι «η Ελλάδα είναι φυσικό να εισηγείται αυτό το πρωτοπόρο σχήμα συνεργασίας. Το ευνοεί άλλωστε η θέση της στο μέσο δύο γεωγραφικών τόξων, ενός οριζόντιου από την Πορτογαλία έως τον Περσικό Κόλπο και ενός κάθετου, από τα Βαλκάνια έως την Αίγυπτο, που συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική. Το συνδέει, επίσης και ο γεωστρατηγικός ρόλος σας στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, όπως και η συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, το επιβάλλουν, όμως και οι πολυδιάστατες προκλήσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας», σημειώνοντας ότι «το όνομα του Φόρουμ βγήκε από την ελληνική λέξη φιλία, που σημαίνει πολλά περισσότερα από μία συμμαχία, γιατί δηλώνει επίσης κοινές αξίες, δεσμούς και συναισθήματα, που διατρέχουν τον πολιτισμό και την Ιστορία».

Καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την επιθυμία της Αθήνας να φιλοξενήσει την πρώτη Σύνοδο Κορυφής του “Philia Forum”, ώστε, όπως είπε, «μόλις αρθούν οι περιορισμοί της πανδημίας να υποδεχθώ εδώ τους φίλους, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των άλλων χωρών του “Philia Forum” για να συζητήσουμε από κοντά πως θα κάνουμε παραγωγικότερη αυτήν που μας δώρισε και το όνομα της στο Φόρουμ μας, τη φιλία των λαών μας».