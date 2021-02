Πολιτισμός

Lockdown: Καλλιτέχνες έκαναν πορεία διαμαρτυρίας (εικόνες)

Τι ζητούν μεταξύ άλλων από την Πολιτεία, για στήριξη τους, καθώς η Τέχνη πλήττεται σημαντικά από τις συνέπειες της πανδημίας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα στα Προπύλαια οι καλλιτέχνες και τα σωματεία τους, ένας κλάδος που έχει πληγεί από την παύση των πολιτιστικών εκδηλώσεων εδώ κι ένα χρόνο λόγω πανδημίας.

Οι καλλιτέχνες ζητούν, μεταξύ άλλων, να ανανεωθεί το επίδομα ειδικού σκοπού «που καταβάλεται μετά από αγώνες και με μεγάλη καθυστέρηση, αφού στα μέσα Φεβρουαρίου εξοφλούνται οι δόσεις Νοεμβρίου Δεκεμβρίου», όπως επίσης «να συνδεθούν άμεσα όλοι οι επιδοτούμενου μέσω Μητρώου με τα μέτρα στήριξης που ισχύουν για τους εργαζόμενους (επιδότηση ενοικίου κ.ά.)», να ανοίξουν οι καλλιτεχνικές σχολές και ωδεία με όλα τα επιβεβλημένα υγειονομικά μέτρα για τον Covid -19.

Από τα Προπύλαια κατευθύνθηκαν αρχικά στο υπουργείο Εργασίας, όπου κατέθεσαν τα αιτήματα των εργαζομένων του κλάδου και στη συνέχεια στη Βουλή και επέδωσαν ψήφισμα με το οποίο ζητούν να αποσυρθεί το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά Μέσα επειδή ανοίγει, όπως καταγγέλλουν οι δημιουργοί- καλλιτέχνες, «κερκόπορτα» λογοκρισίας και διώξεων, συνδέοντας τον με τον «τρομονόμο».

Το ψήφισμα συνυπογράφουν ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα, το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και η πρωτοβουλία «Support ART Workers».