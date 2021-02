Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορoνοϊός - AstraZeneca: Πότε θα κυκλοφορήσει το εμβόλιο κατά των μεταλλάξεων

Πότε ξεκινούν οι κλινικές δοκιμές για την επόμενη γενιά των εμβολίων.

Η AstraZeneca έκανε γνωστό πως βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη εμβολίου που θα είναι αποτελεσματικό στις μεταλλάξεις, με την κυκλοφορία του να οριοθετείται μέσα στο προσεχές φθινόπωρο.

Η εταιρεία, η οποία έχει ήδη παράξει και κυκλοφορεί εμβόλιο COVID-19 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ανέφερε ότι οι κλινικές δοκιμές για την επόμενη γενιά των εμβολίων θα ξεκινήσουν την άνοιξη. Ακόμη, πρόσθεσε ότι, βάσει σχεδίου, αναμένεται να τεθεί σε μαζική παραγωγή σε έξι έως εννέα μήνες.

Κατά την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της AstraZeneca, ο διευθύνων σύμβουλος Pascal Soriot είπε ότι θα πρέπει να μειωθεί η εισαγωγή στα νοσοκομεία «πολύ σύντομα» ως συνέπεια της μαζικής διάθεσης εμβολίων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η AstraZeneca αναμένεται να χορηγήσει 100 εκατομμύρια δόσεις του τρέχοντος εμβολίου σε όλο τον κόσμο αυτόν τον μήνα, ενώ θα τις διπλασιάσει, στα 200 εκατομμύρια τον μήνα, μέχρι τον Απρίλιο.