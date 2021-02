Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανανέωσε ο Μασούρας

Παραμένει "κόκκινος" ο Γιώργος Μασούρας. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Στην ανανέωση του συμβολαίου του Γιώργου Μασούρα μέχρι το 2024 προχώρησε ο Ολυμπιακός.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός ντύθηκε στα ερυθρόλευκα τον Ιανουάριο του 2019 και θα παραμένει έτσι για άλλα 3,5 χρόνια τουλάχιστον, αφού οι δύο πλευρές επέκτειναν τη συνεργασία τους.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μασούρα. Το νέο συμβόλαιο του 27χρονου μεσοεπιθετικού θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024.

Παίκτης του Ολυμπιακού από τον Ιανουάριο του 2019, ο Γιώργος Μασούρας είναι εκ των βασικών κρίκων στην αλυσίδα του Πέδρο Μαρτίνς. Εν ενεργεία διεθνής, ο γεννημένος την Πρωτοχρονιά του 1994 στην Αμφιλοχία, Μασούρας, αγωνίζεται συνήθως στα αριστερά της επίθεσης αποτελώντας μια από τις καλύτερες λύσεις γηγενών παικτών για τη συγκεκριμένη θέση. Πέρυσι πανηγύρισε το νταμπλ με τον Ολυμπιακό, θέλοντας πλέον μονοψήφιο αριθμό συμμετοχών για να πιάσει τις 100 με την ερυθρόλευκη φανέλα», ανέφερε η ανακοίνωση των Πειραιωτών.