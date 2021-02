Κοινωνία

Ανήλικος έπεσε από τον δεύτερο όροφο νοσοκομείου

Αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες ο νεαρός βρέθηκε στο κενό.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένας 17χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά, ύστερα από πτώση από τον δεύτερο όροφο της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στο “Ιπποκράτειο” Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Επί τόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα ταχείας επέμβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, στον νεαρό παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στο “Παπαπεωργίου”.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος έπεσε στο κενό.

Πηγή: Thestival.gr