Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Ποινική δίωξη σε βάρος των συλληφθέντων (βίντεο)

Ποια αδικήματα περιλαμβάνει η δίωξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος 23 συλληφθέντων κατά τη διάρκεια του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα.

Κατά περίπτωση η δίωξη περιλαμβάνει αδικήματα για αντίσταση κατά της αρχής, διατάραξη κοινής ειρήνης και απείθεια και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τη δίκη τους. Ένας εξ αυτών δεν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, καθώς είναι τραυματίας και νοσηλεύεται.

Σε βάρος ενός ακόμη συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και αντίσταση κατά της αρχής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον ανακριτή και αναμένεται να λάβει λάβει προθεσμία.

Έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί περίπου 200 νεαροί για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες.

