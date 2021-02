Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Παράλυση νοσηλεύτριας μετά το εμβόλιο – Τι λένε ειδικοί στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ερωτήματα, αλλά και ανησυχία, προκάλεσε η είδηση. Τι είναι το σύνδρομο Guillain-Barre και πόσο σπάνια εμφανίζεται.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Ο ιατρικός φάκελος της 40χρονος Στέλλας θα απαντήσει στο ερώτημα αν υπάρχει σχέση της παράλυσης των κάτω άκρων της με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, που έκανε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που μελετούν πλέον οι ειδικοί είναι αν η νοσηλεύτρια είχε κάποια λοίμωξη τις τελευταίες μέρες ή αν έπασχε από κάποιο υποκείμενο νόσημα.

«Δεν φαίνεται να είναι από τις βαριές μορφές. Γιατί μπορεί να κάνει και πιο βαριές καταστάσεις και πιο ήπιες. Μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε εμβόλιο και από της γρίπης. Στην Κέρκυρα βλέπουμε 2 ανά 100.000», δήλωσε ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Κέρκυρας, Μάνος Αντωνάκης.

Η γυναίκα που εργάζεται εδώ και 17χρόνια στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Κέρκυρας είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και μετά από 21 μέρες, την περασμένη εβδομάδα, έκανε και την δεύτερη. Δυο 24ωρα μετά ,το Σάββατο και ενώ ήταν στο σπίτι με τα ανήλικα παιδιά της, ενημέρωσε ότι δεν ήταν καλά και αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

«Γίνονται εξετάσεις, ακολουθεί θεραπευτικό σχήμα και θα χρειαστεί αποκατάσταση η συνάδελφος. Εμφάνισε κάποια συμπτώματα… πυρετός, μυαλγίες και παράλυση κάτω ακρών», δήλωσε η πρόεδρος των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, Ντίνα Ιωάννου.

Η πρώτη διάγνωση των γιατρών ήταν ότι ενδέχεται να πάσχει από το σπάνιο νευρολογικό σύμπτωμα Guillain-Barre. Μια αυτοάνοση νευροπάθεια που χτυπά αρχικά τα κάτω άκρα, μετά τα χέρια και ορισμένες φορές τους νευρώνες του αναπνευστικού. Τα αίτια πρόκλησης του, είναι ιώσεις όπως η γρίπη ή αναπνευστικές λοιμώξεις, ενώ σχεδόν σε όλες της περιπτώσεις, οι ασθενείς μετά από ειδική θεραπεία αναρρώνουν είτε πλήρως είτε μερικώς.

O νέος κορονοϊός έχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης Guillain-Barre, εξήγησε ο Καθηγητής Νευρολογίας, Γεώργιος Τσιβγούλης: «Στους 100.000 ασθενείς με COVID-19, οι 15 μπορεί να πάθουν το σύνδρομο. Το 60% των ασθενών θα έχει πλήρη ίαση. Ένα 5% μπορεί να καταλήξει, ένα 15% να έχει μέτρια ή σοβαρή αναπηρία και ένα 20% ήπια νευρολογικά προβλήματα». Τονίζει, όμως, ότι δεν θα πρέπει να επηρεαστεί η πορεία των εμβολιασμών, καθώς δεν είχαμε αντίστοιχο περιστατικό στην Ελλάδα.

Πάντως ο αμερικανικός Οργανισμός Λοιμώξεων συστήνει τον εμβολιασμό όσων έχουν αυτή τη νευροπάθεια, καθώς δεν φαίνεται να την προκαλεί ή να την επηρεάζει το εμβόλιο.

Αρμόδιοι πλέον για τις απαντήσεις των ερωτημάτων και της ενδεχόμενης ή μη σχέσης της πάθησης με το εμβόλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης και η Επιτροπή Εμβολιασμών, και γι’ αυτό οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, που συνέδεε χωρίς αποδείξεις τα συμπτώματα της νοσηλεύτριας με το εμβόλιο, έγιναν αιτία εκκίνησης προκαταρκτικής εξέτασης για διασπορά ψευδών ειδήσεων από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Για σημάδια βελτίωσης της κατάστασης της 40χρονης, κάνει λόγο ο Πνευμονολόγος και Πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών Κέρκυρας, Μάνος Αντωνάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Δεν συνδέεται το εμβόλιο για τον κορονοϊό με την παράλυση στην νοσηλεύτρια, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, Νίκος Γρηγοριάδης.