Lockdown - Βουλή: αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας

Επτά αναπροσαρμογές στη λειτουργία έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, αναπροσαρμόζεται ο τρόπος λειτουργίας του κοινοβουλίου ως εξής:

Από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, θα λειτουργούν κατά προτεραιότητα οι Διαρκείς Επιτροπές για την επεξεργασία των υπό ψήφιση νομοσχεδίων, ενώ οι Ειδικές Μόνιμες Επιτροπές θα λειτουργούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η επεξεργασία των νομοσχεδίων στις Διαρκείς Επιτροπές θα συνεχίσει να γίνεται σε 4 συνεδριάσεις, πλην βεβαίως των διεθνών συμβάσεων που γίνονται σε μία. Ομοίως θα εξακολουθούν να μετέχουν με φυσική παρουσία μέχρι 12 βουλευτές (δύο ανά Κ.Ο.) και όλοι οι υπόλοιποι Βουλευτές μέσω τηλεδιάσκεψης.

Θα εισάγονται προς ψήφιση στην Ολομέλεια, έως δύο νομοσχέδια την εβδομάδα. Ο αριθμός των δια ζώσης συμμετεχόντων θα περιοριστεί στους 6 εισηγητές/ ειδικούς αγορητές και στους 6 κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και εφόσον απαιτείται θα προστίθεται ένας ακόμα κύκλος 6 ομιλητών, ενώ θα αυξηθεί ο αριθμός των εξ αποστάσεως συμμετεχόντων στους 36 Βουλευτές που θα κατανέμονται σε 3 κύκλους των 12 ( με αναλογία 5-3-1-1-1-1) μέσω Webex.

Σε συζητήσεις επιπέδου αρχηγών κομμάτων ο αριθμός των παρισταμένων Βουλευτών στην Αίθουσα θα ανέρχεται αυστηρά στους 50, με αναλογία 26 Βουλευτές από τη Ν.Δ., 14 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 4 από το Κίνημα Αλλαγής, 2 από το ΚΚΕ, 2 από την Ελληνική Λύση και 2 από τη ΜέΡΑ25.

Ο Κοινοβουλευτικός Έλεγχος θα διεξάγεται κανονικά, με 3 συνεδριάσεις στην Ολομέλεια την εβδομάδα, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ως αλλαγή προτείνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των γραπτών απαντήσεων στα μέσα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από τα Υπουργεία, σε 40 ημέρες αντί για 25 που προβλέπει ο Κανονισμός, λόγω του περιορισμένου προσωπικού τους.

Ως προς τη διοικητική οργάνωση, προσωρινώς δεν θα λειτουργούν τα γραφεία των Βουλευτών. Στο Μέγαρο της Βουλής θα μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η προσέλευση των συνεργατών των Βουλευτών και δεν θα προσέρχονται εξωτερικοί επισκέπτες.

Η δια ζώσης εργασία των υπαλλήλων θα περιοριστεί κυρίως στις υπηρεσίες που εξυπηρετούν τη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού έργου, ενώ θα αυξηθεί η τηλεργασία του προσωπικού των λοιπών υπηρεσιών, σε ποσοστό τουλάχιστον 70%.

Σημειώνεται, τέλος, ότι θα αποσταλεί επιστολή που θα συστήνει στους Βουλευτές των περιοχών που βρίσκονται σε περιοχή πολύ αυξημένης επικινδυνότητας να μην δέχονται πολίτες στα γραφεία τους και να αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για όσο διάστημα η περιοχή τους θα παραμένει σε περιοριστικό καθεστώς.