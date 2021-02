Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Άδικο που έφυγε πρώτος ο Αντώνης Καλογιάννης

Το συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του φίλου του, ο οποίος “σημάδεψε” το έργο του με μοναδικές ερμηνείες.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αντώνη Καλογιάννη ανάρτησε στην προσωπική του ιστοσελίδα ο Μίκης Θεοδωράκης.

«Με τον Αντώνη Καλογιάννη συνδέθηκα στενά.

Σημάδεψε κυριολεκτικά το έργο μου δίνοντας πραγματικά μοναδικές ερμηνείες σε έργα όπως τα “Επιφάνια Αβέρωφ”, το “Πνευματικό Εμβατήριο”, η “Κατάσταση Πολιορκίας”, ο “Ήλιος και Χρόνος”, τα “Τραγούδια του Ανδρέα”, τα “12 Λαϊκά”, η “Νύχτα Θανάτου”, τα “Γράμματα απ’ την Γερμανία” και σε τόσα άλλα τραγούδια…

Εκτός όμως από την πανέμορφη φωνή του που με συγκινούσε αφάνταστα, ταίριαζαν πολύ και οι χαρακτήρες μας. Ήμασταν φίλοι!

Σκέφτομαι ότι είναι πολύ άδικο που έφυγε πρώτος και με άφησε πίσω του να ζω με τις ωραίες μας αναμνήσεις, γεμάτες μουσική και αγάπη.»