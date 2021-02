Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μήδεια” - Χρυσοχοΐδης: Περιορίστε τις μετακινήσεις

Ευρεία σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων.

Έκκληση προς τους πολίτες να μην κυκλοφορούν άσκοπα, να έχουν πάντα αντιολισθητικές αλυσίδες στα αυτοκίνητα τους και να μην κινούνται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης στις εθνικές οδούς έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αμέσως μετά την ευρεία σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων, εν όψει της αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα αποφασιστεί αν θα αναβληθούν οι εμβολιασμοί και αύριο θα αποφασιστεί τι θα γίνει με την κυκλοφορία των φορτηγών, ενώ τόνισε ότι όλα τα όργανα του κράτους θα είναι στο δρόμο, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ελεύθερη και απρόσκοπτη κυκλοφορία.

«Περιμένουμε σύμφωνα με τους μετεωρολόγους χιονιά, με πολύ κρύο, με πολύ παγετό, ένα ιδιαίτερα, φαίνεται, έντονο φαινόμενο. Γι' αυτό έγινε μία ευρεία σύσκεψη, με τις Περιφέρειες όλης της χώρας και όλους τους συναρμόδιους Φορείς και Υπηρεσίες εδώ στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αποφασίστηκαν πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε:

«Σας παρακαλούμε πολύ, μην κυκλοφορείτε ή περιορίστε τις μετακινήσεις σας όσο γίνεται αυτές τις μέρες που έρχονται. Όσοι είστε υποχρεωμένοι να κυκλοφορήσετε, να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες. Προς Θεού μη χρησιμοποιεί κανείς τη λωρίδα εκτάκτου ανάγκης (ΛΕΑ) γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Θα είμαστε κοντά σας. Θα είμαστε δίπλα σας, όλα τα όργανα του κράτους θα είναι στους δρόμους με εκχιονιστικά μηχανήματα, με αλάτι και με ό,τι χρειάζεται, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη και ελεύθερη η κυκλοφορία.

Αύριο θα αποφασιστεί τι θα γίνει με την κυκλοφορία των φορτηγών σε όλη τη χώρα, όπως επίσης και τι θα γίνει με το ζήτημα των εμβολιασμών, αν και κατά πόσο θα αναβληθούν, για τις επόμενες μέρες, που θα διαρκεί το φαινόμενο.

Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Θα είμαστε δίπλα σας. Ένας χιονιάς είναι. Θα περάσει».