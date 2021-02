Κόσμος

S-400 στην Τουρκία: “Αδειάζει” τον Ακάρ ο εκπρόσωπος του Ερντογάν

Η Άγκυρα δεν κάνει πίσω στο θέμα των ρωσικών πυραύλων, παρά τη… συμβιβαστική πρόταση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας προς τις ΗΠΑ.

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει σε ό,τι αφορά την αγορά του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400, για την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Άγκυρα, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber, ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε ότι η Άγκυρα θα επιδιώξει να επιλύσει τα όποια ζητήματα με τις ΗΠΑ, μια χώρα-σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, μέσω του διαλόγου.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά των S-400 τον Δεκέμβριο. Την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ,Χουλουσί Ακάρ, είπε ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να προτείνει τη μερική ενεργοποίηση του συστήματος, στις διαπραγματεύσεις της με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο TRT Haber απόψε, ο Καλίν υποστήριξε ότι η δήλωση του Ακάρ «παρανοήθηκε», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. Προσέθεσε ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για τις διαφωνίες των δύο πλευρών, αλλά δεν θα πρέπει να αναμένονται γρήγορες λύσεις στα προβλήματα, σε μια σειρά ζητημάτων.