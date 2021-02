Κόσμος

Τέξας: Φονική καραμπόλα περίπου 100 οχημάτων (βίντεο)

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από το δυστύχημα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της αμερικανικής πολιτείας.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, σήμερα, σε μια τεράστια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν σχεδόν 100 οχήματα σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας.

Η αλυσιδωτή σύγκρουση συνέβη βόρεια της πόλης Φορτ Γουόρθ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο παγωμένο οδόστρωμα, δήλωσε ο Μάικλ Ντρίβνταλ, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής στην πόλη.

Διασώστες έχουν καταμετρήσει μέχρι στιγμής πέντε νεκρούς και έχουν μεταφέρει 36 τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με τον Ντρίβνταλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να απεγκλωβίζουν θύματα από τα οχήματά τους.

Ο Τζέισον Μακλόφιν, ένας κυνηγός ανεμοστρόβιλων, δημοσίευσε ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο Twitter που δείχνει δεκάδες οχήματα σφηνωμένα το ένα στο άλλο.

Μιλώντας για μια «χαοτική» σκηνή, υπολόγισε ότι ο συνολικός αριθμός των κατεστραμμένων οχημάτων ξεπερνά τα 100. Για ίδιο αριθμό οχημάτων έκαναν λόγο το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KXAS-TV και η Dallas Morning News.