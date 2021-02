Αθλητικά

Αυτοκίνητο παρέσυρε τον Φερνάντο Αλόνσο (εικόνες)

Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ο Φερνάντο Αλόνσο ενεπλάκη σε ατύχημα ενώ έκανε ποδήλατο σε δρόμο κοντά στην πόλη Λουγκάνο στην Ελβετία.

Το γεγονός επιβεβαίωσε η ομάδα του Alpine F1 Team, αναφέροντας τα εξής: “Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως ο Φερνάντο Αλόνσο ενεπλάκη σε ατύχημα, ενώ έκανε ποδήλατο στην Ελβετία. Ο Φερνάντο έχει τις αισθήσεις του, είναι καλά και περιμένει να κάνει νέες εξετάσεις αύριο το πρωί. Η Alpine F1 Team δεν θα κάνει κάποια άλλη τοποθέτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αύριο”.

Δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport πάντως, αναφέρει ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και έχουν διαπιστωθεί κατάγματα στο σώμα του.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021