Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με 166 ψήφους “υπέρ” έναντι 132 “κατά” ψηφίσθηκε επί της Αρχής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” κατά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ.

Μετά από μία τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, θετική ψήφο παρείχαν οι βουλευτές της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ και του ΜέΡΑ 25 το καταψήφισαν. Από την ψηφοφορία απείχαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και Βασίλειος Βιλιάρδος, που βρίσκονται σε επίσκεψη στην Χίο.

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας ψηφίσθηκε επίσης κατά πλειοψηφία και επί των άρθρων, στο σύνολό του όπως και οι τροπολογίες.

Είχε προηγηθεί μία αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο για την Παιδεία αντιμετωπίζει προβλήματα δεκαετιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, καταλογίζοντας του, «Οργουελιανή αντίληψη στην διαχείριση της κοινής γνώμης».

“Nαι” στη φύλαξη των ΑΕΙ, “όχι” στην Αστυνομοκρατία, ήταν το μήνυμα που έστειλε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Τις αλλαγές στα ΑΕΙ θα τις ακυρώσει η κοινή λογική της νεολαίας, υποστήριξε ο ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ολομέτωπη επίθεση στην Υπουργό Παιδείας, εξαπέλυσε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.