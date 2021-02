Υγεία - Περιβάλλον

Ο Έμπολα επανεμφανίστηκε στην Αφρική

Οι πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν στη ΛΔ του Κονγκό.

Δύο θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας που προκαλεί ο Έμπολα έχουν καταγραφεί πλέον στην περιοχή του ανατολικού τμήματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό όπου επανεμφανίστηκε πρόσφατα ο ιός, σύμφωνα με το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη χώρα.

Τη 10η Φεβρουαρίου καταγράφηκε δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα του Έμπολα στον τομέα Μασόγια. Επρόκειτο για «μια αγρότισσα 60 ετών, που πέθανε τη 10η Φεβρουαρίου 2021 και είχε επιδημιολογική σύνδεση με το πρώτο κρούσμα», στον τομέα του Μπιένα, στην επαρχία Βόρειο Κίβου (ανατολικά), διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Την Κυριακή, ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε την επανεμφάνιση του Έμπολα στην περιοχή αυτή, μετά τον θάνατο άλλης «μιας αγρότισσας, συζύγου επιζήσαντα από την ασθένεια που προκαλεί ο ιός Έμπολα».

«Κανένα μέλος του υγειονομικού προσωπικού» δεν έχει μολυνθεί, σύμφωνα με κοινή έκθεση των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας στην επαρχία και του ΠΟΥ, η οποία συντάχθηκε την Τετάρτη και την οποία συμβουλεύθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, 110 επαφές παρακολουθούνται από το σύνολο των 182 που έχουν εντοπιστεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη «προετοιμασίες για την αποστολή εμβολίου» για τον Έμπολα στην περιφέρεια Μπουτέμπο, όπου υπάγεται το χωριό Μπιένα.

Όπως και στο παρελθόν, οι ομάδες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αντίδρασης στην επανεμφάνιση του Έμπολα έχουν μπροστά τους πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουν, συμπεριλαμβανομένων «της έλλειψης χρηματικών πόρων για να καλυφθούν οι ανάγκες της αντίδρασης», ή ακόμη της άρνησης μέρους του πληθυσμού να δεχθεί ότι υπάρχει η ασθένεια.

Η έκθεση κάνει χαρακτηριστικά λόγο για «αντίσταση» από πλευράς «μελών της οικογένειας του πρώτου κρούσματος να αποδεχθούν το θετικό αποτέλεσμα της εξέτασης δειγμάτων της θανούσας για τον Έμπολα».

Το γραφείο του ΠΟΥ στη ΛΔ Κονγκό ανέφερε εξάλλου μέσω Twitter ότι «πέρα από τα 7 στελέχη του προσωπικού (του) επιτόπου, την Πέμπτη έφθασαν άλλοι 8 ειδικοί» για να τα ενισχύσουν.

Η επανεμφάνιση της ασθένειας που προκαλεί ο ιός Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό καταγράφηκε τρεις μήνες αφού ανακηρύχθηκε το τέλος της πιο πρόσφατης επιδημίας.

Τη 18η Νοεμβρίου 2020 ανακοινώθηκε το τέλος της 11ης επιδημίας του Έμπολα στην επαρχία του Ισημερινού (βορειοδυτικά), που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 55 από τους 130 ανθρώπους οι οποίοι μολύνθηκαν.

Ο ιός Έμπολα, που εντοπίστηκε το 1976 από διεθνή ομάδα επιδημιολόγων, συμπεριλαμβανομένων του βέλγου Πέτερ Πιό και του κονγκολέζου καθηγητή Μουγέμπε, μεταδίδεται στον άνθρωπο από μολυσμένα ζώα. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω των σωματικών υγρών. Τα συμπτώματα της νόσου που προκαλεί είναι ο πυρετός, οι εμετοί, οι αιμορραγίες, η διάρροια.